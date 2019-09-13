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      Уголовные дела о мошенничестве собственников и менеджмента АИС готовятся к передаче в суд

      14 Читати новину українською
      Суд
      Суд / lexinform.com.ua

      Правоохранительные органы завершают работу над уголовными делами, обвиняемыми по которым проходят бенефициар группы АИС Василий Поляков и ее наемного руководства.

      Ранее Печерский районный суд города Киева отправил топ-менеджеров АИС Александра Пугача и Александра Яременко под круглосуточный домашний арест в рамках уголовного производства по фактам завладения кредитными средствами АО "УкрСиббанк" на сумму более 2 млрд грн. Что касается Василия Полякова, основателя и бенефициара АИС, то ему прокуратура Киева вручила подозрения в мошенничестве на указанную сумму. А Печерский районный суд столицы в конце августа избрал меру пресечения в виде личного обязательства с запретом выезда за пределы Киева. Его бизнес-партнеру, экс-нардепу Дмитрию Святашу также в судебном порядке запрещено покидать территории Украины до момента полного выполнения долговых обязательств перед "Укрсиббанком".

      По мнению политических экспертов, утрата Дмитрием Святашем депутатского мандата, а также завершение расследования правоохранителями уголовных дел по долгам АИС обусловило применение бенефициарами АИС сомнительных пиар-инструментов. А именно, заказных псевдомитингов, о которых говорит депутат ВРУ из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, пишут СМИ и коллективного письма, в котором ряд нардепов (в основном от "Оппозиционного блока – За жизнь") оказывают совместно с Дмитрием Святашем давление на прокуратуру.

      "Для владельцев АИС выразительно запахло жареным. Команда Президента Зеленского серьезно настроена дать по рукам мошенникам и коррупционерам, чтобы защитить честный бизнес и улучшить инвестклимат. Как сказал Дубинский, все долги придется вернуть. Поэтому Святаш и Поляков применяют сейчас приемы на грани фола и компрометируют своих политических приятелей. Они загнаны в угол и скоро их вьющейся веревочке придет конец", – пояснил нам на условиях антнимности известный политэксперт.

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      Теги: Новости Украины Святаш Дмитрий Владимирович Печерский суд Киева Коррупция
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