Уголовный блок полиции совсем не реформирован, – эксперт о причинах недоверия к НПУ

Реформа украинских правоохранителей празднует третий День рождения. 4 июля 2015, на Софийской площади в Киеве первые сотрудники новой полиции приняли присягу на верность. Сейчас копы работают в каждом уголке Украины.

Корреспонденты 24 канала узнали, успешная ли реформа полицейских на деле, или же в новенькой форме работают все те же милицейские. Три года назад на Софиевской площади в Киеве был настоящий аншлаг. Первые люди государства и две тысячи дебютантов полицейской реформы.

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Вслед за столицей были Львов, Одесса, Харьков и др. В Житомирской области по конкурсу взяли четыре сотни новых полицейских. Это шестая часть личного состава. В управлении говорят, форму изменили, штат обновили. Однако, работы еще много.



В Ровенской области патрульных за полтысячи. В регионе много желающих попробовать себя в правоохранительных органах. Но увольняется тоже немало. Часто патрульные жалуются на маленькую зарплату, ведь 8000 в 2015 и 2018 – разные вещи. А некоторых увольняют. Недобросовестных здесь за три года насчитали дюжину.

И у нас есть недобросовестные работники, но это число очень мало. Я с ними борюсь. Если поступает жалоба, мы проводим служебное расследование в результате, или увольняем, или предоставляем неполную должностную ответственность, или выговор. Мы сами не рады, что есть такие люди, и мы от их избавляемся,

– отметил начальник Управления патрульной полиции в Ровенской области Сергей Мерчук.

Эксперты говорят, начало реформы было пышным и ярким, но сегодня все не так оптимистично. Да, создали патрульную полицию, дорожную полицию. Однако, правоохранители все же зависимы от политиков, и от Министра внутренних дел Арсена Авакова. И это еще не все проблемы.



"Совсем не реформирован уголовный блок полиции, и он как раз тянет вниз все доверие со стороны населения к полиции, потому что неэффективна она в этой части и не выполняет она те задачи, которые перед ней ставятся. И по сравнению с 2015 годом, уже в 2017 – 2018 годах в вопросе изменений и реформы полиции нет ярких действий и кардинальных изменений со стороны работы полиции", – отметил эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук.



За три года количество работников Национальной полиции значительно увеличилось: сейчас таких более 132 тысяч. Из них 81% – мужчины и почти 19% – женщин. А Министр внутренних дел хвастается высоким уровнем доверия общества к правоохранителям. Так, по соцопросам в январе он составил почти 40%. Вдвое выше, чем до реформы.