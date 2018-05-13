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Угонщик рассказал, почему "соблазнился" на мотоцикл Найема

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Угонщик мотоцикла Найема рассказал, почему
Угонщик мотоцикла Найема рассказал, почему "соблазнился" на мотоцикл Найем / Фото из открытых источников

Полиция Киева поймала угонщика мотоцикла брата Мустафы Найема – Маси. Им оказался киевлянин, 1986 года рождения. Злоумышленник в тот день случайно заметил у судебного учреждения мотоцикл, в котором водитель оставил ключи.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"Воспользовавшись возможностью, мужчина незаконно завладел данным транспортным средством. Оперативники тщательно изучили видео с камер наблюдения, которые установлены в Киеве в рамках программы "Безопасная столица". Это дало возможность отследить маршрут, по которому двигался правонарушитель. Сегодня, 13 мая, в центральной части города его задержали", – рассказали в полиции.

В настоящее время киевлянин предоставляет объяснения следователям Соломенского района столицы, которые в рамках расследования уголовного производства выясняют все обстоятельства происшествия. Отмечается, что до этого случая мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал. Мотоцикл сейчас изъят.

Решается вопрос относительно избрания задержанному меры пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, 11 мая в Киеве у здания Апелляционного суда украли мотоцикл у брата нардепа Мустафы Найема – Маси.

Теги: Новости Киева Полиция Мустафа Найем
Источник: 24 Канал
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