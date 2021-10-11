Угроза нацбезопасности: кто из одиозных российских артистов все же выступает в Украине

Большинство артистов не устают повторять, что якобы они вне политики, ведь ничего в ней не смыслят. Сейчас в Украине действует официальный перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Таких людей примерно 200. Однако не каждого артиста с пророссийскими взглядами или такого, кто незаконно пересекал госграницу Украины, можно найти в этих списках.

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Кому разрешили въезд

Федор Добронравов – главный герой сериала "Сваты". Он получил запрет на въезд в Украину от Службы безопасности.

Однако несмотря на громкие заявления артиста о том, что он счастлив, потому что "Крым вернулся России", скандальный Окружной админсуд Киева отменил этот запрет. Это решение объяснили тем, что СБУ неправильно составила справку.

Запрет отменили накануне первого тура президентских выборов, в которых принимал участие Владимир Зеленский. Председатель суда Павел Вовк на пленках называл этот жест "подарком".



Запрет отменили перед выборами / Фото Офиса Президента

Теперь Добронравов ждет, когда уже готовый 7 сезон "Сватов" с его участием выйдет на экраны украинского телевидения.

Российские исполнители едут в Украину

В последнее время в Украину часто начали приезжать на гастроли и российские музыкальные исполнители. Вася Обломов в августе выступил с концертом в Киеве. Однако вместо аплодисментов он получил шквал критики.

На своей странице в фейсбуке Обломов пожаловался на отсутствие прямых рейсов Москва – Киев, назвав такое решение "тупым".



Российский артист Вася Обломов получил шквал критики / Фото из фейсбука Обломова

Выступал в Украине и другой российский певец – Моргенштерн. Объявленный из-за смертельного пожара в Одесском колледже экономики траур он назвал "показухой".

Несмотря на запрет въезда в Украину, скандальный рэпер планирует приехать с концертами снова в ноябре и выступить сразу в 3 украинских городах.

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Одиозный российский рэпер Баста в свое время отметился незаконным визитом в оккупированный Крым. Он планирует второй раз за год выступить с концертом в Украине.

Объявления о дате концерта Басты в Киеве появились в социальных сетях. Несмотря на то, что билеты уже в продаже, на официальном сайте певца информация о концерте в Украине пока отсутствует.

Возможно, он просто страхует себя и не раскрывает всех карт, чтобы в Украине его не встретили с криками "Позор".



Баста отметился незаконным визитом в оккупированный Крым / Фото из инстаграма исполнителя

Зато перед концертом Ирины Круг в Украине раздавались не только крики "Позор". Российская исполнительница шансона, которая периодически выступает в оккупированном Крыму, приехала в Днепр.

Встретили ее громкими протестами. Такие концерты певица запланировала еще и в Киеве и Одессе, несмотря на карантинные ограничения.