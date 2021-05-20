В частности речь идет о Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Возможная угроза продлится в течение четверга, 20 мая.

Актуально Прогноз погоды на 20 мая: на Западе будет свежо, на востоке – тепло

Почему существует опасность

Как сообщили в ГСЧС, чрезвычайный уровень пожарной опасности существует согласно данным Укргидрометцентра. По их прогнозам, в этих областях Украины будет такая погода:

в Запорожской области прогнозируют 19 – 21 градуса тепла;

в Днепропетровской области – 17 – 19 градусов;

в Николаевской области – 16 – 18 градусов

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Кроме того, на всей территории Днепропетровской области синоптики прогнозируют сильные грозы 20 мая. В Николаевской – дождливо, а в Запорожье будет солнечно.

В этих регионах прогнозируют ветер со скоростью примерно 7 – 12 метров в секунду. На Днепропетровщине ветер будет преимущественно северо-западный, зато Николаев и Запорожье будет овевать юго-западный ветер.



Прогноз погоды на 20 мая / Карта Укргидрометцентра