Угроза взрыва: в Одессе заминировали ЦПАУ

На Косовской в Одессе заминировали ЦПАУ. Сейчас оттуда эвакуируют людей. В полиции говорят, что угроза взрыва вероятна еще и в Южном.

На место прибыли следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели. Они проверяют поступившую в полицию информацию. Об этом сообщили 19 октября.

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Вокруг много людей

В сети опубликовали видео возле ЦПАУ, где видно спасательную спецслужбу и правоохранителей. Очевидцы говорят, что сейчас людей выводят из здания.

Вокруг собрались около 100 местных. Полиция между тем проверяет, правдива ли информация.

Минирование в Одессе: видео