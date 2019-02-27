Угроза для независимости Украины, – НАТО о планах России на Азовское и Черное море

Попытки Кремля милитаризировать Крым, а также аналогичные планы на Черное и Азовское море не только подрывают стабильность во всем регионе, но и угрожают независимости Украины.

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников считает большим шагом к этому строительство Крымского моста, пишет УНН.

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Во время V Международного форума "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления" он заявил, что это нарушает суверинитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, незаконный мост ограничивает навигационные права Украины в ее территориальных водах".

НАТО также считает, что милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей создает дополнительные угрозы независимости Украины и подрывает стабильность во всем регионе,

– отметил Винников.

Кроме того, по его словам, НАТО призвало Россию немедленно освободить украинских моряков и судна, которые она захватила в ноябре в результате неоправданного применения военной силы против Украины.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки. Послы Европейского союза договорились о введении дополнительных санкций против 8 граждан России, причастных к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

"Союзники также неоднократно настойчиво призвали Россию уважать права и свободы всего местного населения, а также позволить содержательный международный мониторинг ситуации с правами человека в Крыму", – добавил Винников.

Что такое "Крымский (Керченский) мост" и почему он разрушается?

Россия построила мост через Керченский пролив, он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.

У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.

Впоследствии, в МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

По словам экспертов, основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм строительства, ведь строили его наспех и с нарушениями. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологичной. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив.