Угроза коронавируса: Европарламент отменил все мероприятия, в том числе и Украинскую неделю
Все общественные мероприятия в Европарламенте отменили из-за угрозы коронавируса. Среди них и Украинскую неделю, которую планировали провести 3 – 5 марта в Брюсселе.
Председатель Европарламента Давид Сассоли поддержал решение отмены (переноса на неопределенный срок) всех мероприятий из-за коронавируса. Об этом рассказало в своем фейсбуке Представительство Украины при ЕС.
К теме: Коронавирус в Европе: лоукостер Ryanair заявил об отмене рейсов в Италию
В сообщении говорится, что "запланированная на 3 – 5 марта Украинская неделя в Европейском парламенте переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19".
На сайте Европарламента ранее сообщили о введении мер из-за распространения коронавируса. В частности, в течение следующих трех недель должны были состояться 130 событий с участием от 6 до 7 тысяч человек. Все эти мероприятия отменили, еще ж и более – доступ в Европарламент на этот период закрывают.
Также Европарламент советует парламентам всех стран "проявить такую же ответственность за здоровье персонала и посетителей". Несмотря на это, работа ЕП продлится – состоятся и запланированные пленарные сессии, и заседания комитетов.
Что такое Украинская неделя в Европарламенте? 3 – 5 марта в Европарламенте должны были пройти мероприятия с участием ведущих европейских политиков, украинских чиновников, дипломатов, ученых и общественных активистов.
На полях Украинской недели планировали провести дискуссии о реформах в Украине, участии в "зеленых программах" Евросоюза, а такоже обсудить проблемы оккупированного Крыма.
Важно! По данным Минздрава, по состоянию на 2 марта 2020 в мире зарегистрировано 89072 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Умерли 3048 человек. В Украине ни одного подтвержденного случая заболевания не зафиксировано.
Выбор редакции
-
Весна пришла, время отвечать, – Стефанчук об отчете силовиков и обещанных "весенних посадках"сегодня , 01:22
-
Зеленский придет на внеочередное заседание Рады: какие вопросы будут рассматривать нардепы2 марта , 23:07
-
Главные новости 2 марта: уходит ли Гончарук с должности премьера, самая низкая платежка за газ2 марта , 22:41