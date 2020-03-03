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      Угроза коронавируса: Европарламент отменил все мероприятия, в том числе и Украинскую неделю

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      Все общественные мероприятия в Европарламенте отменили из-за угрозы коронавируса. Среди них и Украинскую неделю, которую планировали провести 3 – 5 марта в Брюсселе.

      Председатель Европарламента Давид Сассоли поддержал решение отмены (переноса на неопределенный срок) всех мероприятий из-за коронавируса. Об этом рассказало в своем фейсбуке Представительство Украины при ЕС.

      К теме: Коронавирус в Европе: лоукостер Ryanair заявил об отмене рейсов в Италию

      В сообщении говорится, что "запланированная на 3 – 5 марта Украинская неделя в Европейском парламенте переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19".

      На сайте Европарламента ранее сообщили о введении мер из-за распространения коронавируса. В частности, в течение следующих трех недель должны были состояться 130 событий с участием от 6 до 7 тысяч человек. Все эти мероприятия отменили, еще ж и более – доступ в Европарламент на этот период закрывают. 

      Также Европарламент советует парламентам всех стран "проявить такую же ответственность за здоровье персонала и посетителей". Несмотря на это, работа ЕП продлится – состоятся и запланированные пленарные сессии, и заседания комитетов.

      Что такое Украинская неделя в Европарламенте? 3 – 5 марта в Европарламенте должны были пройти мероприятия с участием ведущих европейских политиков, украинских чиновников, дипломатов, ученых и общественных активистов.

      На полях Украинской недели планировали провести дискуссии о реформах в Украине, участии в "зеленых программах" Евросоюза, а такоже обсудить проблемы оккупированного Крыма. 

      Важно! По данным Минздрава, по состоянию на 2 марта 2020 в мире зарегистрировано 89072 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Умерли 3048 человек. В Украине ни одного подтвержденного случая заболевания не зафиксировано.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Европарламент Европа Новости Украины Новости политики
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