Угроза коронавируса: Европарламент отменил все мероприятия, в том числе и Украинскую неделю

Все общественные мероприятия в Европарламенте отменили из-за угрозы коронавируса. Среди них и Украинскую неделю, которую планировали провести 3 – 5 марта в Брюсселе.

Председатель Европарламента Давид Сассоли поддержал решение отмены (переноса на неопределенный срок) всех мероприятий из-за коронавируса. Об этом рассказало в своем фейсбуке Представительство Украины при ЕС .

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В сообщении говорится, что " запланированная на 3 – 5 марта Украинская неделя в Европейском парламенте переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19".

На сайте Европарламента ранее сообщили о введении мер из-за распространения коронавируса. В частности, в течение следующих трех недель должны были состояться 130 событий с участием от 6 до 7 тысяч человек. Все эти мероприятия отменили, еще ж и более – доступ в Европарламент на этот период закрывают.

Также Европарламент советует парламентам всех стран "проявить такую же ответственность за здоровье персонала и посетителей". Несмотря на это, работа ЕП продлится – состоятся и запланированные пленарные сессии, и заседания комитетов.

Что такое Украинская неделя в Европарламенте? 3 – 5 марта в Европарламенте должны были пройти мероприятия с участием ведущих европейских политиков, украинских чиновников, дипломатов, ученых и общественных активистов.



На полях Украинской недели планировали провести дискуссии о реформах в Украине, участии в "зеленых программах" Евросоюза, а такоже обсудить проблемы оккупированного Крыма.