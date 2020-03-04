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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ
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      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Угроза мирового кризиса и коронавирус: в "Слуге народа" объяснили спешку с увольнением Гончарука

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      Во фракции "Слуга народа" объяснили, почему приняли решение быстро сменить премьер-министра и переформатировать правительство. Это нужно, потому что существует угроза распространения мирового экономического кризиса и китайского коронавируса.

      Так кадровые изменения в правительстве прокомментировала депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, пишет "Громадське".

      Читайте также: В этом правительстве не воровали, – Гончарук выступил с последней речью на посту премьера

      У нас нет времени, у нас есть действительно угроза кризиса мирового экономического, а также угроза коронавируса. Затягивать время невозможно,
      – отметила Верещук.

      Депутат также добавила, что парламентарии были удовлетворены разговором с будущим премьером Денисом Шмигалем.

      "Премьер имеет полноту доверия от фракции, фракция в большинстве проголосовала за то, чтобы он был", – заявила "слуга народа".

      Какие изменения еще запланированы

      • Депутат отметила, что 4 марта назначат тех членов правительства, в которых точно уверены.
      • По ее словам, часть министерских кресел останутся пустыми. А именно: министров образования, агропромышленного комплекса и культуры. Пока также не назначат первого вице-премьера и вице-премьера из экономического блока.
      • Министра иностранных дел Вадима Пристайко хотят назначить вице-премьером по вопросам евроинтеграции. Зато Дмитрий Кулеба может занять его место, став министром иностранных дел.
      • Впоследствии планируют разделить на два ведомства Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

      Важно! Верховная Рада уже поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. За соответствующее решение проголосовали 353 народных избранников.

      Отставка Гончарука: что об этом известно

      28 февраля украинские СМИ сообщили, что премьер-министр Алексей Гончарук якобы повторно написал заявление об отставке. Мол, его разозлили постоянные сообщения о поисках замены для него. Сам Гончарук неоднократно подчеркивал, что никаких заявлений не писал и с президентом об этом не говорил.

      3 марта после заседания фракции "Слуги народа", появилась информация, что премьер Гончарук таки написал заявление об отставке. Документ поступил в Верховную Раду на следующий день.

      Однако это уже не первый случай, когда Гончарук мог уйти в отставку. 15 января в сети распространили запись разговора якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и председателем Минфина. Фигуранты производили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.

      Заметим, что вместе с Гончаруком в отставку уйдут все министры. В то же время в новом правительстве Шмыгаля останутся на своих должностях:

      • вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
      • министр юстиции Денис Малюська;
      • министр внутренних дел Арсен Аваков;
      • а вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь министром иностранных дел.

      Кто и какие должности займет в обновленном правительстве

      • министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебну;
      • главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
      • министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
      • Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;
      • на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
      • министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова;
      • министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышова;
      • министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
      • Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
      • министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олега Немчинова;
      • МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.

      Обратите внимание: Кулеба и Пристайко могут поменяться должностями, – СМИ

      Что известно про коронавирус

      • Китайский коронавирус охватил уже более 60 стран мира. 3 марта результаты анализов подтвердили первый случай заболевания в украинца, который вернулся в Черновцы со своей женой из Италии.
      • В целом в мире коронавирус зафиксировали уже в 73 странах. Следовательно, количество больных составляет более 93 тысяч человек, умерли от пневмонии и осложнений, которые вызывает коронавирус Covid-2019 – более 3 тысяч человек.
      • Хорошая новость в том, что больные поддаются лечению и имеют шанс на выздоровление. Побороли коронавирус полсотни людей по всему миру.
      • После Китая и Южной Кореи больше всего случаев болезни подтвердили в Италии. В стране болезнь унесла жизни 79 человек, а количество случаев заражения приближается к 3 тысячам людей.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Слуга народа Денис Шмыгаль Коронавирус Covid-19 Алексей Гончарук Ирина Верещук
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