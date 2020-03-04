Угроза мирового кризиса и коронавирус: в "Слуге народа" объяснили спешку с увольнением Гончарука
Во фракции "Слуга народа" объяснили, почему приняли решение быстро сменить премьер-министра и переформатировать правительство. Это нужно, потому что существует угроза распространения мирового экономического кризиса и китайского коронавируса.
Так кадровые изменения в правительстве прокомментировала депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, пишет "Громадське".
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У нас нет времени, у нас есть действительно угроза кризиса мирового экономического, а также угроза коронавируса. Затягивать время невозможно,
– отметила Верещук.
Депутат также добавила, что парламентарии были удовлетворены разговором с будущим премьером Денисом Шмигалем.
"Премьер имеет полноту доверия от фракции, фракция в большинстве проголосовала за то, чтобы он был", – заявила "слуга народа".
Какие изменения еще запланированы
- Депутат отметила, что 4 марта назначат тех членов правительства, в которых точно уверены.
- По ее словам, часть министерских кресел останутся пустыми. А именно: министров образования, агропромышленного комплекса и культуры. Пока также не назначат первого вице-премьера и вице-премьера из экономического блока.
- Министра иностранных дел Вадима Пристайко хотят назначить вице-премьером по вопросам евроинтеграции. Зато Дмитрий Кулеба может занять его место, став министром иностранных дел.
- Впоследствии планируют разделить на два ведомства Министерство энергетики и защиты окружающей среды.
Важно! Верховная Рада уже поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. За соответствующее решение проголосовали 353 народных избранников.
Отставка Гончарука: что об этом известно
28 февраля украинские СМИ сообщили, что премьер-министр Алексей Гончарук якобы повторно написал заявление об отставке. Мол, его разозлили постоянные сообщения о поисках замены для него. Сам Гончарук неоднократно подчеркивал, что никаких заявлений не писал и с президентом об этом не говорил.
3 марта после заседания фракции "Слуги народа", появилась информация, что премьер Гончарук таки написал заявление об отставке. Документ поступил в Верховную Раду на следующий день.
Однако это уже не первый случай, когда Гончарук мог уйти в отставку. 15 января в сети распространили запись разговора якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и председателем Минфина. Фигуранты производили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.
Заметим, что вместе с Гончаруком в отставку уйдут все министры. В то же время в новом правительстве Шмыгаля останутся на своих должностях:
- вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
- министр юстиции Денис Малюська;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- а вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь министром иностранных дел.
Кто и какие должности займет в обновленном правительстве
- министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебну;
- главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
- министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
- Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;
- на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
- министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова;
- министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышова;
- министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
- Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
- министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олега Немчинова;
- МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.
Обратите внимание: Кулеба и Пристайко могут поменяться должностями, – СМИ
Что известно про коронавирус
- Китайский коронавирус охватил уже более 60 стран мира. 3 марта результаты анализов подтвердили первый случай заболевания в украинца, который вернулся в Черновцы со своей женой из Италии.
- В целом в мире коронавирус зафиксировали уже в 73 странах. Следовательно, количество больных составляет более 93 тысяч человек, умерли от пневмонии и осложнений, которые вызывает коронавирус Covid-2019 – более 3 тысяч человек.
- Хорошая новость в том, что больные поддаются лечению и имеют шанс на выздоровление. Побороли коронавирус полсотни людей по всему миру.
- После Китая и Южной Кореи больше всего случаев болезни подтвердили в Италии. В стране болезнь унесла жизни 79 человек, а количество случаев заражения приближается к 3 тысячам людей.