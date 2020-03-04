Угроза мирового кризиса и коронавирус: в "Слуге народа" объяснили спешку с увольнением Гончарука

Во фракции "Слуга народа" объяснили, почему приняли решение быстро сменить премьер-министра и переформатировать правительство. Это нужно, потому что существует угроза распространения мирового экономического кризиса и китайского коронавируса.

Так кадровые изменения в правительстве прокомментировала депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, пишет "Громадське".

Читайте также: В этом правительстве не воровали, – Гончарук выступил с последней речью на посту премьера

У нас нет времени, у нас есть действительно угроза кризиса мирового экономического, а также угроза коронавируса. Затягивать время невозможно,

– отметила Верещук.

Депутат также добавила, что парламентарии были удовлетворены разговором с будущим премьером Денисом Шмигалем.

"Премьер имеет полноту доверия от фракции, фракция в большинстве проголосовала за то, чтобы он был", – заявила "слуга народа".

Какие изменения еще запланированы

Депутат отметила, что 4 марта назначат тех членов правительства, в которых точно уверены.

По ее словам, часть министерских кресел останутся пустыми. А именно: министров образования, агропромышленного комплекса и культуры. Пока также не назначат первого вице-премьера и вице-премьера из экономического блока.

Министра иностранных дел Вадима Пристайко хотят назначить вице-премьером по вопросам евроинтеграции. Зато Дмитрий Кулеба может занять его место, став министром иностранных дел.

Впоследствии планируют разделить на два ведомства Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

Важно! Верховная Рада уже поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. За соответствующее решение проголосовали 353 народных избранников.

Отставка Гончарука: что об этом известно

28 февраля украинские СМИ сообщили, что премьер-министр Алексей Гончарук якобы повторно написал заявление об отставке. Мол, его разозлили постоянные сообщения о поисках замены для него. Сам Гончарук неоднократно подчеркивал, что никаких заявлений не писал и с президентом об этом не говорил.

3 марта после заседания фракции "Слуги народа", появилась информация, что премьер Гончарук таки написал заявление об отставке. Документ поступил в Верховную Раду на следующий день.

Однако это уже не первый случай, когда Гончарук мог уйти в отставку. 15 января в сети распространили запись разговора якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и председателем Минфина. Фигуранты производили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.

Заметим, что вместе с Гончаруком в отставку уйдут все министры. В то же время в новом правительстве Шмыгаля останутся на своих должностях:

вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров ;

; министр юстиции Денис Малюська ;

; министр внутренних дел Арсен Аваков ;

; а вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь министром иностранных дел.

Кто и какие должности займет в обновленном правительстве

министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебну ;

; главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба ;

; министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского ;

; Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец ;

; на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана ;

; министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова ;

; министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышова ;

; министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский ;

; Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;

планируют назначить министром агропромышленного комплекса; министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олега Немчинова ;

; МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.

Обратите внимание: Кулеба и Пристайко могут поменяться должностями, – СМИ

Что известно про коронавирус