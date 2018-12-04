"Угроза миру": в Госдуме РФ обратились к Европе с дерзким призывом из-за эскалации на Азове

В России не устают делать абсурдные заявления из-за собственной агрессии в сторону Украины в Азовском море. Теперь к этому присоединилась и Госдума РФ – российские депутаты призвали "миролюбивые силы" Европы "засудить" Украину.

Об этом сообщает УНИАН.

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Соответствующее решение единогласно поддержали 426 российских депутатов.

24 канал писал, что среди адресатов такого обращения, законодательные органы европейских государств и Группы двадцати, Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея Организации договора о коллективной безопасности, Европарламент, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская Черноморского экономического сотрудничества", – отметил представитель Думы.

Российские депутаты снова утверждают, что эскалация в Азовском море направленная якобы на «обострение международной обстановки в Черноморском регионе и Европе в целом». Поэтому в РФ призывают "миролюбивые политические силы "предотвратить" угрозу мира".

Украинским военным был хорошо известен порядок прохождения Керченского пролива, который использовался ими ранее (в сентябре 2018 года) с привлечением услуг российского лоцмана. Заявка на проход в Керчь-Еникальском канале, где в интересах безопасности мореплавания действует разрешительный порядок прохода, на этот раз украинской стороной не подавалась,

– заявляют в Госдуме.

Также авторы заявления убеждены, что украинские военные игнорировали предупреждения и законные требования" российских пограничников, "направляли оружие в их сторону, опасно маневрировали, создавали угрозу для безопасного движения гражданских судов в акватории".

Однако депутаты не объясняют, почему российские военные атаковали украинские корабли в нейтральных зонах, в том числе с использованием авиации.

К слову, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО укрепляют безопасность в качестве прямого ответа на агрессивные действия России против Украины в Крыму и на Донбассе. Такое усиление коллективной обороны является крупнейшим со времен "холодной войны".

Что произошло в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.



28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.