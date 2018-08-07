Угроза на Азовском море: как Украина может ответить на действия России

В последние три месяца активность Российской Федерации в Азовском море значительно возросла. Россияне все чаще не позволяют торговым судам, которые направляются в украинские порты и выходят из них, беспрепятственно проходить через Керченский пролив. Украинская сторона сообщает, что такого рода инциденты происходят каждый день.

Действия России – это не просто стремление нанести украинцам убытки, а попытка довести украинские порты до банкротства. Блокировка Киеву доступа к его портам можно трактовать как намерение полностью отрезать Украину от Азовского моря, то есть превратить его во внутреннее море РФ, пишет в статье для Defence 24 Михал Марек.

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Аналитик указывает, что действия Кремля не ограничиваются политико-экономической сферой. За три месяца российские власти осуществили ряд шагов, направленных на наращивание своего военного присутствия в регионе. Так, в период с мая по июль в Азовском море появилось 18 военных кораблей, которые ранее несли службу, в частности, в Каспийском море. В азовских портах находятся сейчас как минимум 40 кораблей, принадлежащих пограничной службе и ВМФ России. Среди этих судов – и корабли "Буян-М", включенные в состав Черноморского флота, которые могут стать важным фактором, влияющим на ситуацию в Азовском море.

Кроме того, серьезной угрозой украинцы считают российские десантные корабли, базирующиеся в непосредственной близости от Бердянска и Мариуполя. Украинская сторона предполагает, что в портах Таганрога, Ейска и Приморско-Ахтарска сосредоточено относительно сильная десантная группировка. В нее, вероятно, входят десантные катера проекта 11770 ("Серна"), которые способны взять на борт 92 человека, один танк или два бронетранспортера, а также десантные катера проекта 21820 ("Дюгонь"), на которые можно загрузить 90 человек, два танки или четыре бронетранспортера, говорится в публикации.

Ситуация для Украины крайне неблагоприятная, поскольку в Азовском море у нее нет структур ВМФ. Сейчас против россиян могут выступить только корабли 23-го Мариупольского отряда морской охраны, который подчиняется пограничной службе. В его состав входит 18 единиц морской техники. Это, в частности, оснащенные пулеметами сторожевые катера "Гриф" и сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул" с артиллерийскими установками АК-230. Кроме того, отряд владеет сторожевыми катерами "Калкан" (проект 50030), "Галия", УМЗ-600 и одним гражданским судном, конфискованным у турецких браконьеров (все они оснащены пулеметами),

– указывает политолог.

Таким образом, пока украинские силовые структуры, функционирующие в районе Азовского моря, не способны эффективно защищать украинское побережье и охранять торговые пути, констатирует Марек. Пользуясь диспропорцией сил и невыгодным для Киева правовым статусом его акватории (Азовское море считается "внутренним морем Украины и России", и по действующему договору российским силам разрешено приближаться к украинским берегам на расстояние в 12 морских миль), Кремль мог бы провести несколько успешных провокаций или использовать этот регион для достижения своих военно-политических целей. Украинская сторона, однако, по мере возможностей старается отвечать на агрессивные действия Москвы, продолжает эксперт.

Одним из примеров демонстрации готовности украинцев защищать свое побережье стало выделение трех участков между Бердянском и Широкино, на которых с 1 июня до 1 сентября будут проходить учения сил морской охраны, артиллерийских и ракетных войск. Украина решила также модернизировать корабль морской охраны "Донбасс". В ближайшие месяцы Киев, судя по всему, постарается нейтрализовать или ограничить преимущество россиян в Азовском море, увеличивая потенциал своих воздушных и ракетных сил, а также занимаясь их модернизацией.

Ситуация также улучшится, если Генштаб и командование ВМФ смогут выполнить поручение Президента Петра Порошенко, который 17 июля призвал "остановить российские провокации во время прохождения Керченского пролива". В рамках выполнения приказа можно, например, выделить корабли береговой охраны для сопровождения торговых судов, чтобы снизить риск их задержания силами ФСБ, предлагает Марек.

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Я так понимаю, что появятся конвои, которые будут сопровождать гражданские корабли из пункта А в пункт Б и препятствовать сотрудникам ФСБ проводить проверки. Сейчас это единственный вариант решения проблемы, другие методы в ситуации, когда нормы международного права не работают, не помогут,

– заявил сотрудник украинского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, которого цитирует автор статьи.

"Сказать, удастся ли в ближайшее время воплотить план в жизнь, сложно. В свою очередь, в долгосрочной перспективе украинцы могут уменьшить диспропорцию сил, разместив в прибрежной зоне платформы с новейшими украинскими ракетами "Нептун". Можно также ожидать, что Киев попытается разместить в портах Азовского моря катера класса "Айленд", которые должны передать украинцам Соединенные Штаты, или артиллерийские катера проекта 58155 ("Гюрза-М") ", – предполагает польский аналитик.

Напомним, за три последних месяца Россия задержала уже более 150 судов, направлявшихся к портам Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко со своей стороны заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает свое военное присутствие и благодаря его дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.



Между тем министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что Украина проводит переговоры с европейскими и американскими партнерами о введении санкций против черноморских портов России из-за блокады Азовского моря.