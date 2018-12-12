Угроза новой агрессии РФ: в Бундестаге задумались о последствиях "Северного потока-2"

Россия может осуществлять дальнейшие агрессивные действия в отношении Украины и пытаться вторгнуться в зону Азовского моря. Поэтому Европа должна быть единой, а Германия должна в срочном порядке пересмотреть свою позицию относительно "Северного потока-2".

Об этом заявил председатель комитета Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген, пишет The Guardian.

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Так, политик не исключает дальнейшей агрессии России в отношении Украины. Захват прибрежной территории Азовского моря для контроля над сухопутным путем к оккупированному Крымскому полуострову может быть целью Кремля.

Реттген отмечает, что Европа должна быть последовательной и единодушной, чтобы предотвратить это.

Наша самая большая сила заключается в нашем единстве. Военные средства урегулирования конфликта не рассматриваются, однако следует учитывать все варианты, не связанные с войной,

– считает Реттген.

Политик отмечает, что отмену санкций против России не стоит рассматривать, пока нет надлежащего выполнения Минских соглашений.

"Но мы должны идти дальше: Германия, в частности, должен немедленно пересмотреть спорный проект газопровода "Северный поток-2", – отметил политик.

По его словам, "Северный поток-2" вряд ли является чисто коммерческим проектом, он имеет сильные геополитические последствия.

Строительные лицензии уже были предоставлены всеми вовлеченными европейскими государствами – за исключением Дании, – таким образом, остановка проекта стала еще сложнее. По меньшей мере, Россия должна гарантировать, что транзит газа через Украину будет продолжаться,

– подчеркнул он.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег, что после завершения строительства газопровода "Северный поток-2" ничто не остановит Россию от дальнейшей агрессии в Украине. Вместе с тем у Путина такие высказывания Моравецкий назвали "неудачной инсинуацией".

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.