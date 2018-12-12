12:24
12 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эксперименты дочери Путина. Избушка скандальной Захаровой
      Вєсті Кремля
      23:22, 11 декабря
      Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ
      Вєсті.UA
      20:26, 11 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ

      Угроза новой агрессии РФ: в Бундестаге задумались о последствиях "Северного потока-2"

      63 Читати новину українською
      В Бундестаге призвали пересмотреть позицию Германии относительно "Северного потока-2"
      В Бундестаге призвали пересмотреть позицию Германии относительно "Северного потока-2" / Фото из открытых источников

      Россия может осуществлять дальнейшие агрессивные действия в отношении Украины и пытаться вторгнуться в зону Азовского моря. Поэтому Европа должна быть единой, а Германия должна в срочном порядке пересмотреть свою позицию относительно "Северного потока-2".

      Об этом заявил председатель комитета Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген, пишет The Guardian.

      Читайте также: "Заставить их ответить": Конгресс США принял две резолюции о незаконных действиях России

      Так, политик не исключает дальнейшей агрессии России в отношении Украины. Захват прибрежной территории Азовского моря для контроля над сухопутным путем к оккупированному Крымскому полуострову может быть целью Кремля.

      Реттген отмечает, что Европа должна быть последовательной и единодушной, чтобы предотвратить это.

      Наша самая большая сила заключается в нашем единстве. Военные средства урегулирования конфликта не рассматриваются, однако следует учитывать все варианты, не связанные с войной,
      – считает Реттген.

      Политик отмечает, что отмену санкций против России не стоит рассматривать, пока нет надлежащего выполнения Минских соглашений.

      "Но мы должны идти дальше: Германия, в частности, должен немедленно пересмотреть спорный проект газопровода "Северный поток-2", – отметил политик.

      По его словам, "Северный поток-2" вряд ли является чисто коммерческим проектом, он имеет сильные геополитические последствия.

      Строительные лицензии уже были предоставлены всеми вовлеченными европейскими государствами – за исключением Дании, – таким образом, остановка проекта стала еще сложнее. По меньшей мере, Россия должна гарантировать, что транзит газа через Украину будет продолжаться,
      – подчеркнул он.

      Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег, что после завершения строительства газопровода "Северный поток-2" ничто не остановит Россию от дальнейшей агрессии в Украине. Вместе с тем у Путина такие высказывания Моравецкий назвали "неудачной инсинуацией".

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

       

      Теги: Северный поток-2 Украина – Россия Новости политики Новости России
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Осужденный за взрывы в минском метро не будет просить о помиловании
       27 января 2012 , 20:29
      Лучшие прически Олимпиады
       9 августа 2012 , 07:07 1
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук