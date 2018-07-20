Угроза войны: почему РФ усиливает военное присутствие на Донбассе и в Азовском море

В отчете наблюдательной миссии ОБСЕ говорится о том, что Россия нагнала кучу тяжелой техники на оккупированную часть Донбасса, а именно танки, крупнокалиберную артиллерию. Более того, РФ наращивает военное присутствие в Азовском море, терроризируя гражданские корабли, которые направляются в Мариуполь.

Более 150 задержаний разных торговых судов российскими военными в Азовском море за два месяца. Если раньше корабли, которые шли в порт Мариуполь через Керченский пролив свободно проходили, то теперь проверки могут длиться более трех суток.

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Россияне в Азовском море активизировались еще в апреле после задержания украинскими пограничниками российского рыболовного судна NORD, что незаконно вошел в украинскую акваторию. Но если украинцы имели законные основания, то россияне терроризируют каждый корабль без каких-либо оснований.

Мы наблюдаем увеличение количества патрульных кораблей береговой охраны ФСБ Российской Федерации, если раньше в них ходили только катера или патрульные суда, то сейчас уже есть большие корабли береговой охраны,

– рассказал офицер Мариупольского отряда морской охраны Юрий Алейников.

Однако активизировались россияне в Азовском море, очевидно, не только, чтобы кошмарить торговые суда. Россия может готовить удар по украинскому Мариуполю.

Более того, Россия накапливает значительные силы на оккупированном Донбассе. Беспилотник наблюдателей ОБСЕ зафиксировал на оккупированной части Луганщины почти 60 танков, четыре десятка единиц крупнокалиберной артиллерии и зенитно-ракетные комплексы. Этого достаточно, чтобы нанести мощный удар, однако о полномасштабном наступлении вряд ли идет речь.

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