Угрожает ли Украине пирамида из госдолга

В Украине стал очень популярным миф о пирамиде госдолга, которой на самом деле нет. Усилился эффект еще и тем, что относительно недавно в России, в 1998 году, построили долговую пирамиду внутреннего государственного долга, и она действительно упала, приведя к дефолту.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

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По его словам, то, что в Украине может быть пирамида госдолга или же пирамида ОВГЗ (Облигаций внутреннего государственного займа Украины) – полная чушь.

► Откуда появился миф

Фурса пояснил, что в 2019 году к внутреннему рынку госдолга возникло повышенное внимание, потому что украинцы стали свидетелями укрепления гривны. И одним из основных триггеров этого укрепления стали иностранцы, которые покупали внутренний гривневый долг, а для этого продавали свои доллары. Что внесло начальный дисбаланс на валютный рынок Украины.

Ну а дальше: все побежали, и я побежал – как это часто бывает у нас. В результате, гривна укрепляется. И это замечают все. Ведь нет для украинца более любимой темы, чем курс гривны, чтобы он не делал, снижался или рос,

– подчеркнул аналитик.

"Итак. Что является фактами? То, что на внутреннем рынке появились иностранцы, которые принесли сюда почти 4 миллиарда долларов. Является ли это преступлением? Нет, более того, это норма для стран мира. Отсутствие иностранцев является проблемой. Говорит ли это о том, что кто-то строит какую-то пирамиду? Нет", – подытожил Фурса.

►Три основных признака долговой пирамиды

Вернувшись к опыту, вспомним три основных признака долговой пирамиды на примере России.

Постоянно растущая долговая нагрузка государства в связи с неконтролируемым дефицитом бюджета. Постоянно растущая стоимость привлечения ресурсов. Снижение сроков привлечения средств.

"Короче говоря, когда строят пирамиду, инвесторы, профессиональные участники рынка это видят и чувствуют кровь, ощущают риск. И правительству, если оно строит пирамиду, приходится постоянно увеличивать привлекательность своего долга, играя на жадности инвесторов. Повышая доходность с каждым аукционом. И, соответственно, снижая сроки привлечения, потому что надолго деньги уже никто не дает", – пояснил эксперт.

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► Что мы видим в Украине?

"Есть ли у нас постоянный рост долговой нагрузки государства в результате неконтролируемого дефицита бюджета? Нет, все с точностью до наоборот. Благодаря сотрудничеству с МВФ у нас контролируемый дефицит бюджета. МВФ не дает тратить больше, чем мы зарабатываем. Фонд стоит жестким надзирателем над головой и бьет власть по рукам, когда у нее возникает желание потратить больше", – отметил Фурса.

Видео полного видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 17 декабря 2019: