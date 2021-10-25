Угрожают многодетной маме: рассказали о "прессинге" в днепровском садике
Источник:фейсбук Юлии Сегеды
Многодетная мать из Днепра пожаловалась на то, что ей угрожают в детском саду №348. Ей якобы заявляли, что обратятся к социальным службам, если не будет забирать ребенка вовремя.
При этом женщина сообщила, что 15-летней сестренке ребенка отдавать отказались, якобы из-за небольшого возраста. Однако женщина уверена, что ей решили таким образом отомстить.
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За что могут мстить женщине
Об инциденте сообщила 25 октября в своем фейсбуке адвокат Юлия Сегеда. По ее словам, в этот детский сад не хотели принимать ребенка. Заведующая заведения пошла на уступки лишь после обращения в городской Департамент гуманитарной политики.
А уже после этого она якобы решила отомстить. Она сказала, что не будет отдавать ребенка никому, кроме родителей. А также, по словам женщины, угрожала обратиться в соцслужбу, если малыша не заберут до 17:30.
Скриншот сообщения, которое пришло адвокату / Фото Юлии Сегеды
Наша мама пошла на курсы и написала записку, чтобы ребенка отдали ее 15 летней сестре. Идти 5 минут, опасности нет. Вы верите что в этом садике никогда старшие братья и сестры не забирают детей, а детей отдают только родителям?
– написала адвокат,
Также Юлия Сегеда призвала немедленно прекратить “прессинг” женщины. Также отметила, что обратится в садик с адвокатским запросом. Сейчас в детском саду не комментировали эту ситуацию.
Что известно об этой матери
Адвокат рассказала, что эта женщина является подопечной проекта "госпожа патронесса". У нее 4 детей и она много лет страдала от домашнего насилия.
Однако впоследствии решилась это прекратить и перебралась жить в приют. Потом сняла жилье и пытается встать на ноги. Она зарабатывает тем, что собственноручно изготавливает игрушки на продажу.