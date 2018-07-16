Угрожают ли кисломолочные продукты здоровью сердца

Насыщенные жиры, которые есть в молоке, сливочном масле, йогурте и сыре, не увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Это подтвердили новые исследования ученых из Университета Техаса в США, передает Healthvesti.

По их словам, некоторые кисломолочные продукты имеют положительное влияние на здоровье сердца – определенная жирная кислота, которая присутствует в молочных продуктах, может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, особенно от инсульта.

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Наши результаты не только поддерживают, но и значительно укрепляют растущее количество свидетельств о том, что молочный жир, вопреки распространенному мнению, не увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний или общей смертности у пожилых людей,

– отметила доктор Марсия Отто.

В частности, продукты из цельного молока фактически снижают риск смерти от инсульта на 42%. Ведь, как известно, молочные продукты являются источниками кальция и калия – веществ, необходимых организму в течение всей жизни.

Кисломолочные продукты полезны для здоровья сердца

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