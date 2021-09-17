Об этом сообщили в сети примерно в 12:40. На место сразу вызвали правоохранителей, которые оцепили двор.

Недавно Уроженец Херсона прятал гранаты прямо в камере хранения Одесского АТБ

Задержание мужчины с гранатой: смотрите видео телеграма "Курс Одесса"

Огородили все лентой

На видео с места злоумышленник уже сидит и с ним общается полицейский. Однако там нет звука, поэтому неизвестно, о чем именно они разговаривают.

Территорию, где проводили задержание, огородили ограничительной лентой. Впоследствии мужчину посадили на пластмассовый стул. Правоохранители начали общаться с очевидцами, чтобы установить обстоятельства.

Задержан мужчина с гранатой: видео телеграма "Ху***я Одесса"

Похожий случай недавно

13 сентября сообщили, что в селе Визирка в Одесском районе мужчина угрожал людям гранатой. Он это делал возле магазина.

Туда сразу приехали правоохранители, которые задержали злоумышленника. У него действительно была боевая граната Ф-1.