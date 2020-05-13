Угрожали прохожим: на Киевщине девушки жарили сосиски на "вечном огне" - фото

Накануне две девушки решили приготовить еду на "вечном огне" в парке Славы, что в Белой Церкви на Киевщине.

Инцидент произошел 11 мая, о нем в соцсетях сообщила местная жительница Евгения Василенко.

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На фотографиях, которые опубликовала женщина, видно, как две молодые девушки жарят сосиски на "вечном огне".



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Василенко отметила, что нарушители находились в состоянии алкогольного опьянения и даже угрожали побить ее, когда она сделала им замечание. Женщина также возмущена безразличием, которое проявили другие очевидцы происшествия.



Сообщение местной жительницы в фейсбуке / Скриншот

В комментариях к сообщению пользователи призвали найти и оштрафовать хулиганок. Однако отметили, что такие случаи, к сожалению, не единичны.

Сейчас полиция пытается установить личности девушек. Правоохранители призвали сообщать о деталях в этом деле, позвонив 102 – на условиях анонимности.