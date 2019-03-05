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      Угрозу со стороны России в Черном море испытывают пять стран Европы, – Минобороны

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      Угрозу от России в Черном море испытывает не только Украина, а еще четыре страны
      Угрозу от России в Черном море испытывает не только Украина, а еще четыре страны / Фото из открытых источников

      Россия давно ведет агрессивную политику против Украины в Черном море. Однако угрозу от Кремля в регионе также испытывают еще четыре европейские страны, имеющие выход к акватории моря – Румыния, Болгария, Грузия и Турция.

      Правительства этих стран понимают, что Россия наращивает свои силы в Черном море и в любой момент может начать открытую агрессию, заявил в интервью "Новинарня" заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

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      В Черном море угрозу чувствует не только Киев. Ее осознают Румыния и Болгария, четко знает Грузия, как и Турция – хранительница конвенции Монтре. В черноморских столицах видят: растущий военный потенциал Россия применяет не просто для изменения баланса сил, а для силовой аннексии экономических потенциалов суверенных государств,
      – отметил Петренко.

      Украина уже почувствовала враждебность Москвы на практике – она захватила месторождения природного газа и в целом за пять лет незаконно добыла почти 10 миллиардов кубометров голубого топлива. Кроме того, она блокирует Керченский пролив и Азовское море, оттого украинские порты Мариуполь и Бердянск несут огромные убытки.

      За прошлый 2018 год ряд стран перевели Россию из степени вызова в степень угрозы. Поэтому события, которые происходят, подтверждают, что вступление Украины в НАТО – это не только украинский вопрос.

      "Это вопрос и их национальных интересов, что уже находятся под серьезными вызовами. Это касается Восточной Европы, стран Балтии, Беларуси, Молдовы, Черноморского бассейна. Это следует из последних решений РФ о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности", – добавил чиновник.

      Кремлю не нравится, что Украина усиливает военно-морское сотрудничество с НАТО в Черном море. Кроме того, агрессия, которую РФ начала на Азове, когда обстреляли украинские корабли и захватила военных, может повториться и с другими странами.

      "Россияне отработали на Азове определенный сценарий. Его "плоды" – снижение экономической активности целого украинского региона и использования Керченского пролива как "блокпоста", своевольно и авантюрно регулирующего свободное судоходство. Очевидно: эти сценарии могут применить и в других акваториях, в частности черноморской и даже на Балтике", – подчеркнул заместитель министра.

      Как РФ проявляет агрессию в Азовском море?
      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Новости Грузии НАТО Міністерство оборони України Новости России Конфликт в Азовском море Новости Турции Болгария Румыния Чорное море
      Источник: 24 Канал
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