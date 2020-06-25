Пострадавшая от произвола полиции в Кагарлыке и ее защитники дают пресс-конференцию. Адвокат Елена Сотник заявила, что мать пострадавшей обращалась с заявлением об угрозах потерпевшей еще 13 мая. Кроме того, подозреваемые 24 мая похитили и малолетнюю сестру Нели.

Пострадавшая в изнасиловании в Кагарлыке и ее защитники дают в Киеве пресс-конференцию, сообщает 24 канал.

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Адвокат Елена Сотник рассказала, что трагедии можно было избежать. Ведь мать пострадавшей еще 13 мая подала заявление об угрозах дочери со стороны одного из подозреваемых. Однако на заявление не отреагировали.

Если бы в правоохранительных органах 13 мая отреагировали должным образом, то 24 мая не было бы,

– заявила Сотник.

По ее словам, принципиально, чтобы ГБР и прокуратура расследовали события в хронологии. Ведь такое поведение правоохранителей свидетельствует либо о промедлении, либо о прикрытии преступлений конкретных полицейских.

Правозащитница также рассказала, что есть еще один фигурант дела. Кроме того, малолетняя сестра Нели пострадала от этих же подозреваемых. Они похитили ее 24 мая и осуществляли следственные действия без каких-либо оснований.

Сотник и другие защитницы Нели убеждены, что дело очень важно для всего общества.

Изнасилование в Кагарлыке: коротко