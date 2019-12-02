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      Угрозы главы Госдумы Володина об утрате Украиной ряда областей: в МИД дали достойный ответ

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      Председатель Госдумы Вячеслав Володин и заместитель главы МИД Украины Василий Боднар / Коллаж 24 канала

      В Мнистертсви иностранных дел Украины отреагировали на заявление председателя Госдумы России Вячеслава Володина об угрозе потери Украиной ряда областей. По мнению заместителя министра иностранных дел Василия Боднара, Россия в очередной раз пытается разыграть "национальный вопрос". Также в МИД напомнили, что права национальных меньшинств в Украине обеспечен полностью, зато в РФ – все наобот.

      Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что "национализм и ущемление малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". Вспомнил он и закон об языке, который, по его убеждению, нарушает права меньшинств.

      Заметим, что такими угрозами российский парламентарий отреагировал на то, что украинская делегация сорвала выступление "депутата Думы" от аннексированного Россией Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.

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      На слова Володина уже отреагировали в украинском МИД. По словам заместителя министра иностранных дел Василия Боднара, Россия в очередной раз пытается разыграть "национальный вопрос" в Украине.

      " Это заявление – классический набор штампов, предвзятости и манипуляций, которые Кремль широкомасштабно использует касаемо этнонациональных вопросов в Украине", – подчеркнул дипломат.

      В частности, он отметил, что формулировку "малые народы" никогда не использовали в Украине. Замминистра добавил, что здесь все народы, этносы, этнические группы абсолютно равны в своих правах, пользуются одинаковыми гарантиями защиты. Чего не скажешь о России, где доминирует подобное дискриминационное разделение на так называемые "большие" и "малые" народы с, соответственно, "большими" и "малыми" правами.

      Второе, что подчеркнул Боднар, – это то, что такие провокационные формулировки и тон направлены против территориальной целостности Украины. В то же время их можно вложить в логику продолжения гибридной агрессии Кремля.

      Также, продолжает замминистра, очевидны попытки раз разжечь межнациональную вражду в Украине.

      Права национальных меньшинств в полной мере обеспечены со стороны украинского государства. Например, русское сообщество в Украине имеет все возможности для развития своей национальной идентичности, включая язык, культуру, традиции, религию, а также систему защиты своих прав. Поэтому логичен вопрос – как обеспечены права украинцев в России, сколько школ имеет многомиллионная украинская община в РФ? Ответ – ни одной! Закрыта единственная библиотека, маргинализированы украинские организации, запрещен Всемирный конгресс украинцев, сотни политзаключенных,
      – констатировал заместитель главы украинского МИД в своем Facebook.

      Из других проблем в России в отношении Украины Боднар выделил:

      • уничтожение украинского и крымскотатарского образования на Донбассе и особенно в Крыму (за почти 6 лет оккупации в 76 раз уменьшилось количество учеников на полуострове, которые учились на украинском языке, – из 13 тысяч учеников осталось только 172);
      • прекращения деятельности системы культурных институтов, обеспечивающих потребности украинской общины в Крыму;
      • почти полное уничтожение сети церковных институтов поместной Православной Церкви Украины как в Крыму, так и на Донбассе.

      Еще одна реакция на заявление Володина: Аваков назвал дураком главу Госдумы России, заявившего об отделении нескольких областей Украины

      Он заявил, что все вышеизложенное является прямой дискриминацией в отношении украинской и крымскотатарской общин на временно оккупированных территориях.

      "Таким образом, настоящая цель заявления Володина – это отвлечь внимание мировой общественности от политики притеснения и запугивания Кремля на временно оккупированных территориях Украины, а также внутри России. Надо, чтобы правоохранительные органы Украины изучили указанные высказывания российского чиновника на предмет нарушения законодательства Украины. По моему мнению, тянет на криминал!" – подытожил чиновник.

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Аннексия Крыма Крымские татары Украина – Россия Новости России Скандал
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