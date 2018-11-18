Угрозы от "Северного потока-2": премьер Польши предположил, что Путин пойдет на Киев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег, что после завершения строительства газопровода "Северный поток-2" ничто не остановит Россию от дальнейшей агрессии в Украине.

Об этом сообщает РАР.

"Я знаю позицию немецкого правительства, что это – бизнес-проект. Однако, к востоку от Одры никто в это не верит", – заявил глава польского правительства.

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По мнению Моравецкого, если после строительства "Северного потока-2" окажется, что украинская газотранспортная система не нужна, то "что остановит Владимира Путина пойти на Киев?".

"Вы будете удивлены тем, кого я сейчас процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты такие жадные, что "продадут нам веревку, на которой мы их повесим", – добавил польский премьер.

Он объяснил, что европейцы платят россиянам за газ, а те вложат эти деньги в свою армию, и Европе придется просить о защите у США.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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