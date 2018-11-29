"Угрозы от северного соседа никто не отменял": Тука объяснил, зачем Украине военное положение

Военное положение ввели для того, чтобы органы государственной власти и местного самоуправления имели возможность потренироваться, а также, чтобы Украина, в случае необходимости, была готова к отражению атак.

Об этом в видеообращении на своей странице в Facebook пояснил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

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Военное положение ввели, потому что органам государственной власти и местного самоуправления нужно потренироваться. Угрозы северного соседа никто не отменял. Чтобы Украина была готова к отражению возможных атак,

– подчеркнул он.

Также заместитель министра попросил украинцев не паниковать и с доверием относиться к власти и военным.

"Если вы верите нашим защитникам, которые отдают самое ценное – свою жизнь, почему же сейчас в их порядочности и честности усомнились? Прошу вас, успокойтесь, вашей повседневной жизни ничего не угрожает", – сказал Тука.

Он также заявил, что никакой необходимости совершать "набеги на супермаркеты" из-за военного положения нет.

Достаточно скупать масло, соль и колбасу. Не нагнетайте!

– добавил Георгий Тука.

Смотрите видео: Тука объяснил, для чего в Украине ввели военное положение

Напомним, вечером 26 ноября Верховная Рада на экстренном заседании приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Предшествовало этому решению агрессия России в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Впоследствии, Россия захватила три украинских судна.



Официально закон о введении военного положения в Украине вступил в силу 28 ноября.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, его должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.



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