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      "Угрозы от северного соседа никто не отменял": Тука объяснил, зачем Украине военное положение

      220 Читати новину українською
      Георгий Тука
      Георгий Тука / Фото из открытых источников

      Военное положение ввели для того, чтобы органы государственной власти и местного самоуправления имели возможность потренироваться, а также, чтобы Украина, в случае необходимости, была готова к отражению атак.

      Об этом в видеообращении на своей странице в Facebook пояснил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

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      Военное положение ввели, потому что органам государственной власти и местного самоуправления нужно потренироваться. Угрозы северного соседа никто не отменял. Чтобы Украина была готова к отражению возможных атак,
      – подчеркнул он.

      Также заместитель министра попросил украинцев не паниковать и с доверием относиться к власти и военным.

      "Если вы верите нашим защитникам, которые отдают самое ценное – свою жизнь, почему же сейчас в их порядочности и честности усомнились? Прошу вас, успокойтесь, вашей повседневной жизни ничего не угрожает", – сказал Тука.

      Он также заявил, что никакой необходимости совершать "набеги на супермаркеты" из-за военного положения нет.

      Достаточно скупать масло, соль и колбасу. Не нагнетайте!
      – добавил Георгий Тука.

      Смотрите видео: Тука объяснил, для чего в Украине ввели военное положение

      Напомним, вечером 26 ноября Верховная Рада на экстренном заседании приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Предшествовало этому решению агрессия России в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Впоследствии, Россия захватила три украинских судна.

      Официально закон о введении военного положения в Украине вступил в силу 28 ноября.

      Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, его должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.

      воєнний стан області Україна воєнний стан в Україні
      Воєнний стан в областях України

      Що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Военное положение в Украине Георгий Тука
      Источник: 24 Канал
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