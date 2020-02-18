Угрозы родственникам Героев Небесной Сотни: что сегодня говорят политики о расстреле на Майдане

Ровно шесть лет назад "Беркут" начал штурмовать Майдан. Людей били, поливали из водометов, стреляли из помповых ружей. А уже через несколько дней революция победила, а Янукович бежал в Россию. Однако сейчас есть попытки переписать историю. События на Майдане все чаще называют государственным переворотом, а Героев Небесной Сотни – преступниками.

Циничные заявления политиков о Революции Достоинства

Одиозная экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш считает, что среди Небесной Сотни были самоубийцы и умершие от инфаркта.

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"Нужно было действительно тем, кто погиб от пуль, добавлять жертв, чтобы было побольше", – отметила бываший министр юстиции Елена Лукаш.



Елена Лукаш

А нардеп от фракции Медведчука Илья Кива решил сравнять пострадавших участников Майдана с "беркутовцами", которые тех убивали. Ведь считает их героями.

"Я подготовил законопроект, 19 февраля он будет зарегистрирован и вынесен на рассмотрение в Верховной Раде "о признании потерпевшей сторону милиционеров, пострадавших в те события", - заявил Илья Кива.



Ильля Кива

Судьба "беркутовцев"

На свободе уже оказались пять "беркутовцев", которые последние годы находились за решеткой и которых подозревали в расстрелах на Майдане. Их отпустили для обмена. Двое из них Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в столицу. Говорят, мол, виноватыми их сделал политический режим. За них вступился скандальный заместитель главы администрации времен Януковича Андрей Портнов.

"Из-под стражи освобождены почти все, кто был репрессирован по уголовным делам Майдана. Теперь важно продолжить комплексную работу по дегероизации и демифологизации преступников, превращенных в героев", – сказал бываший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.



Скриншот с телеграм-канала Портнова

Кто такой Андрей Портнов?Это юрист, который работал на команду беглого президента Януковича. Считают, что именно он разрабатывал "диктаторские законы" 2014 года, направленные против Евромайдана. После Революции Достоинства бежал в Россию, впоследствии жил в Австрии. Ранее находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС".

Сейчас Портнов вернулся в Украину и очень активно противостоит пятому президенту Петру Порошенко.

Реакция родственников погибших Героев Небесной Сотни

Попытки переписать историю огорчают родственников погибших в Революции достоинства. Сын Героя Небесной Сотни Василия Аксенина в комментарии 24 каналу рассказал, что был шокирован, когда услышал, что "беркутовцам" планируют установить памятник.

Я не понимаю, как таким людям вообще можно ставить памятник? Это нелюди! Они точно убивали и ни разу никто даже не признал этого,

– пояснил председатель организации Семья Героев Небесной Сотни Юрий Аксенин.

И несмотря на то, что чиновники времен Януковича пытаются взять реванш, семьи погибших верят, что рано или поздно убийц накажут.