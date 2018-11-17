"Угрозы слышали не раз": Полторак ответил на заявления России закрыть Азовское море

Российская Федерация неоднократно угрожала Украине агрессией и враждебными действиями. Сейчас Киев готов реагировать на все угрозы Москвы не только в Азовском море, но и на других направлениях.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает "5 канал".

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"Угрозы мы слышали неоднократно, и это было связано не только с Азовским морем, а и с угрозами дойти до Киева за два часа, с угрозой уничтожить наши крупные города, в том числе и столицу", – рассказал министр.

По словам главы Минобороны, войска Вооруженных сил приводят к готовности в связи с последними угрозами от России.

Меры принимаем и готовимся реагировать, если это будет согласно нашим задачам, нашим стратегиям. Мы будем адекватно реагировать на угрозы, которые есть не только в Азовском море, но и в Черном море, и на других направлениях зоны ответственности Вооруженных сил Украины,

– подчеркнул Полторак.

Напомним, накануне член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич пригрозил что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины. Такое заявление он сделал, комментируя задержание 15 судов украинскими пограничниками за посещение портов Крыма.