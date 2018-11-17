16:53
17 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Детей – на нары. Мостопад в России
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 ноября
      Вести.UA. Мифический царь Медведчук. Почему Добкин постоянно плачет
      Вєсті.UA
      20:44, 16 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      "Угрозы слышали не раз": Полторак ответил на заявления России закрыть Азовское море

      249 Читати новину українською
      Полторак прокомментировал угрозы России закрыть Азовское море
      Полторак прокомментировал угрозы России закрыть Азовское море / Фото из открытых источников

      Российская Федерация неоднократно угрожала Украине агрессией и враждебными действиями. Сейчас Киев готов реагировать на все угрозы Москвы не только в Азовском море, но и на других направлениях.

      Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает "5 канал".

      Читайте также: "Ответ будет жестким": у Порошенко прокомментировали угрозы РФ закрыть Азовское море

      "Угрозы мы слышали неоднократно, и это было связано не только с Азовским морем, а и с угрозами дойти до Киева за два часа, с угрозой уничтожить наши крупные города, в том числе и столицу", – рассказал министр.

      По словам главы Минобороны, войска Вооруженных сил приводят к готовности в связи с последними угрозами от России.

      Меры принимаем и готовимся реагировать, если это будет согласно нашим задачам, нашим стратегиям. Мы будем адекватно реагировать на угрозы, которые есть не только в Азовском море, но и в Черном море, и на других направлениях зоны ответственности Вооруженных сил Украины,
      – подчеркнул Полторак.

      Напомним, накануне член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич пригрозил что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины. Такое заявление он сделал, комментируя задержание 15 судов украинскими пограничниками за посещение портов Крыма.

      конфликт между россией и украиной в азовском море: хроника событий

       

      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Украина – Россия Вооруженные Силы Украины Міністерство оборони України Конфликт в Азовском море Степан Полторак
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Відсутність автобіографічної пам'яті – розлад, що можливо присутній і у вас
      сегодня , 16:00 Відсутність автобіографічної пам'яті – розлад, що можливо присутній і у вас
      Блог Медіа 171
      Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      сегодня , 13:00 Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      Сергій Фурса 286
      Користь альтруїзму та самопожертви: як добро врятує світ
      сегодня , 12:00 Користь альтруїзму та самопожертви: як добро врятує світ
      Блог Медіа 257
      Голосование без голосования: секреты "выборов" в Луганске
      сегодня , 08:40 Голосование без голосования: секреты "выборов" в Луганске
      Ольга Черненко 603
      Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      16 ноября , 23:00 Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      Іван Яковина 928
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук