Угрозы убить, порнозвезда на трибуне и селфи с Криштиану Роналду – футбольные курьезы ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу 2018 года в России продолжает удивлять, смешить и даже пугать. К Вашему вниманию – очередная порция интересных историй.

Убить!

Футболиста сборной Колумбии Карлоса Санчеса Морено уже сейчас можно включить в список главных неудачников ЧМ-2018. В матче против Японии он уже на 3-й минуте сыграл рукой в собственной штрафной площадке, получил красную карточку, арбитр назначил пенальти, который соперники реализовали. В итоге Колумбия в меньшинстве уступила 1:2.

Сразу после матча Карлос начал получать сотни угроз в социальных сетях от колумбийских болельщиков. Так, один из них опубликовал в Твиттере фотографию Санчеса рядом со снимком бывшего игрока сборной Колумбии Андреса Эскобара, которого застрелили за автогол в матче ЧМ-1994. Рядом подпись: "Предлагаю помечтать". Другой пользователь написал в ответ:

Если Эскобара убили за автогол, то Санчеса должны убить и помочиться на его труп.

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Полиция Колумбии уже начала расследование по факту угроз в адрес футболиста.

Алкосекрет

Кстати, болельщики Колумбии не только злопамятные, но и изобретательные. После поединка с Японией они выложили в сеть видео, в котором продемонстрировали, как пронесли алкоголь на трибуну в Саранске. Согласно правилам, спиртное запрещено употреблять на локациях Чемпионата мира-2018. Особенно категорически нельзя пить на трибунах. Но колумбийцы нашли выход – они наполнили алкоголем фальшивые бинокли, занесли его на трибуны и там хорошенько угостились. Смотрите видео!

Непонятно только, зачем хитрецы "засветили" такой способ выпивать, ведь у них впереди еще два матча. Да и других болельщиков они подвели – теперь российские охранники будут проверять гостей при входе на трибуну еще тщательнее. Особенно бинокли.

Неуважение



Надпись на сербохорватском языке на ЧМ-2018

Не помешает россиянам быть внимательнее, а также иметь элементарные знания и во время организации пресс-конференций. Иначе скандалов, как это случилось с хорватской делегацией, не избежать.

Дело в том, что россияне предложили хорватам слушать синхронный перевод на конференциях... на сербохорватском языке. И сообщили об этом на баннерах на аренах. Однако после распада Югославии сербохорватский язык перестал использоваться – в Хорватии используют хорватский язык, в Сербии – сербский... Поэтому непутевый сервис россиян очень возмутил хорватов, и в том числе – их Национальную футбольную ассоциацию, которая выразила протест Международной федерации футбола (ФИФА). Один из хорватских журналистов отметил:

Когда я увидел надпись, был потрясен. Как бы россияне отнеслись к тому, что их язык назвали украинско-российским?

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Организаторы пообещали сменить таблички и вести синхронный перевод пресс-конференций с участием хорватов на их языке. Конечно, это хорошо, но, как говорится, "осадок остался".

"Перебдели"

Негативно "отличились" организаторы и перед матчем Испания – Иран (1:0) в Казани. Они задержали иранскую активистку Марьям Кашкаей. Причина – ее плакат в поддержку права иранских женщин ходить на стадионы. По словам Марьям, она имела разрешение на показ баннера, но российские охранники задержали ее на два часа и заставили выбросить плакат. Только после этого иранку пустили на трибуну, однако она, к сожалению, опоздала и увидела только второй тайм встречи.

Отметим, что ранее Кашкаей с этим же плакатом без проблем прошла на стадион в Санкт-Петербурге, где проходил первый матч сборной Ирана на ЧМ-2018. Тогда Марьям показали по ТВ и написали о ней много ведущих медиа мира. Казанские же охранники СМИ не читают...

Порнозвезда на трибуне



Порнозвезда Наталья Немчинова

Совсем другие жизненные приоритеты у теперь уже знаменитой болельщицы – 28-летней Натальи Немчиновой. Российские масс-медиа сначала признали ее самой сексуальной болельщицей, которую сфотографировали на трибунах. Но впоследствии стало известно, что Немчинова вполне соответствует этому титулу, потому что с 2016 года снимается в порнофильмах, а также является звездой частных секс-вечеринок в московском клубе "Винтаж".

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А как же "духовные скрепы"? – спросите вы. На первых порах россияне пытались "замять" эту историю. Но она получила широкий резонанс, так что теперь отступать некуда.

Фото горячей Немчиновой смотрите здесь (+18).

Настоящие друзья

А теперь две истории о малышах.

Игроки сборной Дании сделали трогательный подарок партнеру – защитнику Йонасу Кнудсену. Жена датчанина на днях родила девочку – сделала это на несколько недель раньше срока, когда команда уже отправилась на ЧМ-2018. Йонас очень переживал и, конечно, хотел увидеть жену и дочь. Потому датские футболисты скинулись деньгами и арендовали для Кнудсена частный самолет. Тот смотался домой, навестил близких и быстро вернулся в лагерь сборной. Но уже спокойным и очень счастливым.

Мы захотели поступить по-человечески. Я сам отец и представляю, как радостно было Йонасу получить известие о рождении ребенка и как тяжело не иметь возможности быть рядом с близкими. Мы сделали все, чтобы он увидел свою дочь,

– сказал вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель.

Селфи с Криштиану Роналду



Криштиану Роналду обнимает юного поклонника

Пример чрезвычайной человечности продемонстрировал и лидер сборной Португалии Криштиану Роналду. Российский журналист Дмитрий Смирнов рассказал такую историю: мальчик плакал возле автобуса португальской сборной из-за того, что не успел сфотографироваться с Роналду. Но тот увидел отчаяние юного поклонника, специально вышел из автобуса, обнял того и сфотографировался.

Видео этого трогательного эпизода смотрите здесь.

Золотые стадионы

И в завершение – о деньгах. Организаторы ЧМ-2018 сообщили, что потратили на подготовку к турниру 683 миллиарда рублей (почти 300 миллиардов гривен), что на 63 миллиарда больше, чем было запланировано. Львиная доля переплат приходится на стадионы. Так, только стоимость возведения "Зенит-Арены" в течение 10 лет строительства возросла в 7,5 раз!

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