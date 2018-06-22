10:05
22 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • суббота
    16°C 11°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
  • понедельник
    21°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков
Вєсті Кремля
21:51, 21 июня
Вести.UA. Диктаторская империя Тимошенко. Уникальные умения Гончаренко
Вєсті.UA
22:13, 21 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты не для украинцев
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Публикации Статьи

Угрозы убить, порнозвезда на трибуне и селфи с Криштиану Роналду – футбольные курьезы ЧМ-2018

159 Читати новину українською
Арбитр удаляет Карлоса Санчеса Морено
Арбитр удаляет Карлоса Санчеса Морено / Reuters

Чемпионат мира по футболу 2018 года в России продолжает удивлять, смешить и даже пугать. К Вашему вниманию – очередная порция интересных историй.

Убить!

Футболиста сборной Колумбии Карлоса Санчеса Морено уже сейчас можно включить в список главных неудачников ЧМ-2018. В матче против Японии он уже на 3-й минуте сыграл рукой в собственной штрафной площадке, получил красную карточку, арбитр назначил пенальти, который соперники реализовали. В итоге Колумбия в меньшинстве уступила 1:2.

Сразу после матча Карлос начал получать сотни угроз в социальных сетях от колумбийских болельщиков. Так, один из них опубликовал в Твиттере фотографию Санчеса рядом со снимком бывшего игрока сборной Колумбии Андреса Эскобара, которого застрелили за автогол в матче ЧМ-1994. Рядом подпись: "Предлагаю помечтать". Другой пользователь написал в ответ:

Если Эскобара убили за автогол, то Санчеса должны убить и помочиться на его труп.

Читайте также: Голевое землетрясение, "фестиваль насилия" и скандалист Марадона – футбольные курьезы ЧМ-2018

Полиция Колумбии уже начала расследование по факту угроз в адрес футболиста.

Алкосекрет

Кстати, болельщики Колумбии не только злопамятные, но и изобретательные. После поединка с Японией они выложили в сеть видео, в котором продемонстрировали, как пронесли алкоголь на трибуну в Саранске. Согласно правилам, спиртное запрещено употреблять на локациях Чемпионата мира-2018. Особенно категорически нельзя пить на трибунах. Но колумбийцы нашли выход – они наполнили алкоголем фальшивые бинокли, занесли его на трибуны и там хорошенько угостились. Смотрите видео!

Непонятно только, зачем хитрецы "засветили" такой способ выпивать, ведь у них впереди еще два матча. Да и других болельщиков они подвели – теперь российские охранники будут проверять гостей при входе на трибуну еще тщательнее. Особенно бинокли.

Неуважение

ЧС-2018, напис сербохорватською мовою
Надпись на сербохорватском языке на ЧМ-2018

Не помешает россиянам быть внимательнее, а также иметь элементарные знания и во время организации пресс-конференций. Иначе скандалов, как это случилось с хорватской делегацией, не избежать.

Дело в том, что россияне предложили хорватам слушать синхронный перевод на конференциях... на сербохорватском языке. И сообщили об этом на баннерах на аренах. Однако после распада Югославии сербохорватский язык перестал использоваться – в Хорватии используют хорватский язык, в Сербии – сербский... Поэтому непутевый сервис россиян очень возмутил хорватов, и в том числе – их Национальную футбольную ассоциацию, которая выразила протест Международной федерации футбола (ФИФА). Один из хорватских журналистов отметил:

Когда я увидел надпись, был потрясен. Как бы россияне отнеслись к тому, что их язык назвали украинско-российским?

Читайте также: Первый скандал на ЧМ-2018, медведь-шоу и проукраинские матрешки

Организаторы пообещали сменить таблички и вести синхронный перевод пресс-конференций с участием хорватов на их языке. Конечно, это хорошо, но, как говорится, "осадок остался".

"Перебдели"

Негативно "отличились" организаторы и перед матчем Испания – Иран (1:0) в Казани. Они задержали иранскую активистку Марьям Кашкаей. Причина – ее плакат в поддержку права иранских женщин ходить на стадионы. По словам Марьям, она имела разрешение на показ баннера, но российские охранники задержали ее на два часа и заставили выбросить плакат. Только после этого иранку пустили на трибуну, однако она, к сожалению, опоздала и увидела только второй тайм встречи.

Отметим, что ранее Кашкаей с этим же плакатом без проблем прошла на стадион в Санкт-Петербурге, где проходил первый матч сборной Ирана на ЧМ-2018. Тогда Марьям показали по ТВ и написали о ней много ведущих медиа мира. Казанские же охранники СМИ не читают...

Порнозвезда на трибуне

Порнозірка Наталя Немчинова
Порнозвезда Наталья Немчинова 

Совсем другие жизненные приоритеты у теперь уже знаменитой болельщицы – 28-летней Натальи Немчиновой. Российские масс-медиа сначала признали ее самой сексуальной болельщицей, которую сфотографировали на трибунах. Но впоследствии стало известно, что Немчинова вполне соответствует этому титулу, потому что с 2016 года снимается в порнофильмах, а также является звездой частных секс-вечеринок в московском клубе "Винтаж".

Читайте также: Призрак терроризма, суперPelmeni и голевые трусики для женщин – футбольные курьезы ЧМ-2018

А как же "духовные скрепы"? – спросите вы. На первых порах россияне пытались "замять" эту историю. Но она получила широкий резонанс, так что теперь отступать некуда.

Фото горячей Немчиновой смотрите здесь (+18).

Настоящие друзья

А теперь две истории о малышах.

Игроки сборной Дании сделали трогательный подарок партнеру – защитнику Йонасу Кнудсену. Жена датчанина на днях родила девочку – сделала это на несколько недель раньше срока, когда команда уже отправилась на ЧМ-2018. Йонас очень переживал и, конечно, хотел увидеть жену и дочь. Потому датские футболисты скинулись деньгами и арендовали для Кнудсена частный самолет. Тот смотался домой, навестил близких и быстро вернулся в лагерь сборной. Но уже спокойным и очень счастливым.

Мы захотели поступить по-человечески. Я сам отец и представляю, как радостно было Йонасу получить известие о рождении ребенка и как тяжело не иметь возможности быть рядом с близкими. Мы сделали все, чтобы он увидел свою дочь,
– сказал вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель.

Селфи с Криштиану Роналду

Кріштіану Роналду обіймає юного шанувальника
Криштиану Роналду обнимает юного поклонника

Пример чрезвычайной человечности продемонстрировал и лидер сборной Португалии Криштиану Роналду. Российский журналист Дмитрий Смирнов рассказал такую историю: мальчик плакал возле автобуса португальской сборной из-за того, что не успел сфотографироваться с Роналду. Но тот увидел отчаяние юного поклонника, специально вышел из автобуса, обнял того и сфотографировался.

Видео этого трогательного эпизода смотрите здесь.

Золотые стадионы

И в завершение – о деньгах. Организаторы ЧМ-2018 сообщили, что потратили на подготовку к турниру 683 миллиарда рублей (почти 300 миллиардов гривен), что на 63 миллиарда больше, чем было запланировано. Львиная доля переплат приходится на стадионы. Так, только стоимость возведения "Зенит-Арены" в течение 10 лет строительства возросла в 7,5 раз!

Читайте также: Чемпионат мира-2018 по футболу: расписание матчей

Теги: Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Чемпионат мира по футболу - 2018 Статьи Публикации
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Миф о Великой Отечественной: зачем эту идею пропагандировали в Советском Союзе
сегодня, 10:02 Миф о Великой Отечественной: зачем эту идею пропагандировали в Советском Союзе
Ірина Полицька 3151
Угрозы убить, порнозвезда на трибуне и селфи с Криштиану Роналду – футбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 09:31 Угрозы убить, порнозвезда на трибуне и селфи с Криштиану Роналду – футбольные курьезы ЧМ-2018
159
Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
сегодня, 08:38 Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
Ольга Черненко 792
Почему одна из победительниц конкурса в новый Верховный Суд платит налоги в РФ
21 июня, 22:59 Почему одна из победительниц конкурса в новый Верховный Суд платит налоги в РФ
281
Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
21 июня, 21:59 Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
Блог Медіа 2188
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук