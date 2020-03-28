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      Ухань возвращается к жизни после эпидемии COVID-19: восстановили движение железной дороги

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      Многомиллионный китайский город Ухань, откуда началась пандемия коронавируса в мире, начинает оживать. На улицах появляется все больше людей, а движение железной дороги и метро уже частично восстановлено.

      Метрополітен не працював в Ухані понад 2 місяці, втім 28 березня там відновили роботу 184 станції. Щоправда, у метро встановили тепловізори для виявлення громадян з ознаками захворювання на COVID-19. Про це повідомляє газета "Женьмінь Жибао".

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      Окрім того, до Уханя після кількамісячної паузи почали ходити міжміські потяги. Так, щоденні поїзди з Шанхая до Уханя теж відновили курсування 27 березня.


      Також в Ухані вже відкрили парки для відвідин людей / Фото Getty images


      Все більше людей гуляє парками Уханя / Фото Getty images

      На перший після карантину рейс поїзду був проданий 721 квиток, а рівень завантаженості склав майже 50% від звичного.


      В Ухані відновило роботу метро / Фото Shine


      Китайське місто, з якого почалася світова пандемія оживає / Фото Shine

      Коронавірус у Китай: останні новини

      • Станом на 26 березня коронавірусом у країні заразилися 81 тисяча 727 людей. Померли 3 тисячі 291 людина, одужали – 74 тисячі 177. Однак пік епідемії там вже минув. Впродовж останніх днів в Китаї фіксують незначну кількість заражень.
      • У провінції Хубей, звідки коронавірус поширився на весь світ, скасували карантин. Однак у Китаї досі діє масковий режим, в громадських місцях людям міряють температуру. Ресторани та кіно ще не планують відкривати. На боротьбу із захворюванням пішло майже три місяці.


      Для відвідин китайських туристів вже навіть відкрили визначну культурну пам'ятку – Великий китайський мур / Фото Getty images

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Метро Железная дорога Китай
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