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Уход за собой от Джамалы: какой косметикой пользовалась певица во время беременности: фото

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Джамала рассказала об уходе за собой
Джамала рассказала об уходе за собой / Фото из открытых источников

Украинская певица Джамала рассказала о косметике, которой она пользовалась для ухода за собой во время беременности.

Уход за собой во время беременности Джамале давался достаточно легко, пишет Vogue UA.

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"Для тела я использовала кокосовое масло, и, хотя все пугали растяжками, со мной ничего подобного не произошло", – отметила 34-летняя артистка.

Для волос певица всегда использует косметику Moroccan oil. Отметим, что в интернет-магазинах цены на шампунь или кондиционер варьируются от 500 до 700 гривен за 250 мл.

Шампунь и кондиционер для волос от Moroccan oil

Джамала рассказала, что для лица использовала миндальное масло. Такое средство в зависимости от производителя стоит от 50 гривен.

мигдалева олія

Миндальное масло – великолепное средство для ухода за собой

Во время беременности украинская артистка принимала специально подобранные витамины. Кроме того, не отказалась от любимых духов – Cedrat Boise Mancera, хоть и слышала мнение, что ребенок может не воспринимать "чужие" запахи. Цена на этот аромат составит около 1250 гривен за 60 мл.

Cedrat Boise Mancera
Cedrat Boise Mancera

Для умывания Джамала выбирает пенку Matis (644 гривен). А дома певица любила наносить тканевые маски и корейские патчи через день.

джамала

Джамала рассказала об уходе за собой / Instagram

"Никаких сложных процедур у меня не было, и после беременности мой уход за собой не слишком изменился. Но больше всего я хочу на море: плавать и загорать. Для меня лучшие бьюти-средства – это сон, свежий воздух, прогулки и море два раза в год. Очень хорошо держит в форме", – рассказала она.

Теги: LifeStyle Джамала Красота
Источник: 24 Канал
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