Ухудшение экономических прогнозов на 2020 год: эксперт объяснил, реальные цифры

Из-за пандемии коронавируса Кабмин изменил экономический прогноз на 2020 год. Инфляция с 5,5% выросла до почти 9%, а курс доллара – с 27 до 29,5 гривен. Почти на 1,5% увеличивается прогноз безработицы в Украине. На пол триллиона гривен уменьшается номинальный ВВП. Реальные цифры-читайте дальше.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский

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По его словам, если Верховная Рада таки примет два необходимых закона для программы с МВФ ("антиколомойський" и о рынке земли – 24 канал) и мы не получим финансовой катастрофы через дефолт, то сам по себе карантин, борьба с вирусом и мировой кризис дадут падение экономики на 4-5%.

Быстрая инфляция и рост цен примерно на 9% за год по сравнению с 2019 годом выглядит достаточно реалистично. А вот среднегодовой курс доллара – 29,5 гривен – мне кажется немного завышенным. Это также может давать эффект завышения и на инфляцию,

– добавил эксперт.

Вышлинский подчеркнул, что уже два года в Украине есть проблема бюджетного планирования. Ведь когда закладываются слишком высокие курс доллара и инфляция, согласно бюджету планируют завышенные поступления, в частности от НДС с импортных товаров. А также завышаются доходы бюджета, что может потом привести к его недовыполнения.

Он отметил, что сейчас курс доллар немного выше, чем 28 гривен, а в начале года он был близок к 24. Поэтому ожидать в случае позитивного сценария (когда будем иметь программу с МВФ и не будет никаких катастроф) столь быстрой девальвации гривны – не очень реалистично.

Справка. По состоянию на 30 марта за один доллар придется заплатить 28 гривен 18 копеек. Он подорожал лишь на 5 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 27 марта. В целом с момента обвала цен на нефть и введения карантина в Украине доллар стал дороже почти на 3,5 гривны.

"Предусмотрено сокращение реальной зарплаты. Небольшое, но сокращение. Но это не трагедия. Последние несколько лет реальная зарплата ежегодно росла более чем на 10%. Это означает с учетом роста цен. То есть мы становились существенно богаче", – подчеркнул экономист.



Изменения макроэкономических показателей в бюджете Украины / Данные Кабмина

И добавил, что главный вопрос в том, что будет не в среднем для общества, а для каждого конкретного человека. Ведь особенность этого кризиса в том, что в отличие от предыдущих она сильно бьет по отдельных секторах экономики. В то же время есть такие, которые почти не страдают.

Вышлинский пояснил, какие именно сферы потеряют через карантин, и в которых вероятнее всего будут сокращать людей: это те, где деятельность запрещена. Учитывая количество занятых в этих секторах, это – общепит, все, что связано с туризмом и услугами гражданам, а также розничная торговля непродовольственными товарами. Это касается также очень видимых, но небольших по занятости секторов, таких как авиаперевозки. Так же многие люди работают в местных пассажирских перевозках. Это те сектора, по которым это ударило направления, – пояснил эксперт. "Конечно, карантинные ограничения бьют по производствах, в частности промышленных. Где нужно работникам пользоваться общественным транспортом, который сейчас или не работает или работает только частично. Соответственно производство в этих секторах укорачивалось", - добавил он. Однако отметил, что есть и сектора, которые особо не чувствуют этого, в частности сельское хозяйство. Ведь если ты живешь в деревне, выходишь и идешь работать на поле, то влияние карантину и борьбе с вирусом будет очень ограниченным.

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Директор Центра экономической стратегии также прокомментировал вероятные последствия продления карантина до лета или даже до осени. По его мнению, эти варианты вообще не рассматривать. Поскольку продление до 23 апреля – это крайний максимум, который может выдержать украинская экономика.

Что стоит знать о карантине в Украине? По состоянию на 30 марта в Украине в Минздраве официально подтвердили 480 положительных результатов на коронавирус COVID-19. К сожалению, умерли 11 человек. Еще 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавирус. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.



На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.

"Мы не США, мы не Европа. И даже там не рассматривают вариант бесконечных карантинов. Эти страны имеют возможность привлекать очень дешевые деньги в долг под 0%. Мы себе такого позволить не можем. Печатать деньги и заниматься самообманом, что мы их кому-то раздаем, при том, что у нас будет инфляция расти на десятки процентов – в этом нет смысла", – подчеркнул Вышлинский.

Нам нужно будет принимать решение и соответственно сокращать карантинные меры, чтобы минимизировать влияние на экономику, одновременно позволяя минимизировать нагрузку на систему здравоохранения,

– отметил он.

И подчеркнул, что все это должно быть максимально продумано. Ведь от начала вспышки коронавирус немало карантинных ограничений вводились очень быстро, без просчета влияния на эпидемиологическое состояние и, прежде всего, на экономическую ситуацию, которая может быть убийством не менее, чем вирус.