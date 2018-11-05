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      Уилл Смит анонсировал съемки новой части фильма "Плохие парни": видеофакт

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      Уилл Смит анонсировал съемки новой части фильма "Плохие парни"
      Уилл Смит анонсировал съемки новой части фильма "Плохие парни" / Фото из соцсетей

      Голливудский актер Уилл Смит решил создать продолжение комедийного боевика "Плохие парни". В своем блоге знаменитость анонсировал съемки новой части киноленты.

      Это будет уже третий по счету фильм "Плохие парни". Как и в предыдущих частях, Уилл Смит сыграет главную роль с Мартином Лоуренсом. Двое забавных и совершенно разных полицейских вновь выйдут на защиту закона.

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      "Ой, что я вам скажу. Что я вам скажу! Это похоже на безумие, но, постойте, это все уже официально! "Плохие парни" возвращаются!" – эмоционально признался Уилл Смит в ролике.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Will Smith (@willsmith)

       

      Главные герои киноленты, Уилл Смит и Мартин Лоуренс, показали архивные фото со съемок первой части "Плохих парней", которая вышла в 1995 году. Знаменитости показали новые совместные снимки, отметив, что фильм будет очень смешным. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Will Smith (@willsmith)

       

       

       

      Стоит отметить, что в Голливуде поговаривали, что новая часть фильма выйдет осенью 2018 года. Однако впоследствии съемки перенесли на неопределенное время. Пока неизвестно, кто стал режиссером третьей части фильма "Плохие парни", однако, судя фото, работа над созданием киноленты уже началась.

      Теги: LifeStyle Голливуд Кино
      Источник: 24 Канал
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