Уилл Смит показал зажигательный танец на крыше моста в Будапеште: смелое видео

Голливудский актер Уилл Смит в 49 лет активно путешествует и решается на самые смелые эксперименты. Знаменитость станцевал на крыше известного моста в венгерском Будапеште.

Актер Уилл Смит может похвастаться не только завидной карьерой, но и смелостью. Это мужчина доказал, когда принял участие в танцевальном челлендже в сети – #InMyFeelingsChallenge.

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Для эффектного видео актер забрался на крышу знаменитого цепного моста Сечени, в столице Венгрии. Уилл Смит показал, как именно он покорил историческую достопримечательность и поделился впечатлениями от отчаянного поступка.

Там было очень страшно. Именно поэтому все мои танцевальные движения такие скованные,

– написал он.

Стоит отметить, что Уилл Смит выбрал для танцевального челлендж одну из известных песен рэпера Дрейка. Сам танец актера сняли с помощью дрона, что выглядело очень эффектно.

Допис, поширений Will Smith (@willsmith) 12 Лип 2018 р. о 10:25 PDT

Кто такой Уилл Смит? Один из самых популярных голливудских актеров. Уилл Смит снялся в фильмах "Люди в черном", "Я – робот", "Скрытая красота", "Отряд самоубийц", "Фокус", "Семь душ" и десятках других кинолент. Что касается личной жизни, то актер в 1997 году во второй раз женился. Его избранница – Джада Пинкетт-Смит – до сих пор остается его любимой. Счастливые супруги воспитывают двоих детей. Кроме этого, у Уилла Смита есть сын от первого брака с актрисой Шери Зампиной.