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Уитни Хьюстон могла иметь еще одну дочь: неожиданное заявление американки

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Уитни Хьюстон
Уитни Хьюстон / Фото из открытых источников

36-летняя американка Рене Хьюстон заверила, что является родной дочерью легендарной Уитни Хьюстон. Женщина заявила, что перед смертью певица наведалась к ней и рассказала правду.

Об этом сообщает RadarOnline.

Женщина отметила, что Уитни Хьюстон якобы родила ее в 1981 году, когда певице было всего 18 лет. Своего первенца артистка решила отдать в детский дом в Сент-Луисе, чтобы иметь возможность продолжать свою карьеру.

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По словам Рене Хьюстон, она узнала о том, кто ее мама, в 2010 году. Тогда звезда позвонила ей и рассказала правду. Впоследствии, как утверждает американка, Уитни Хьюстон приехала в ее квартиру в штате Миссури со своей дочерью Бобби Кристиной Браун.

Уитни Хьюстон с дочерью Бобби Кристиной Браун

Уитни приехала на улицу, где я живу, в большой машине. Она вышла, и мы начали разговаривать. Она сказала, что является моей биологической матерью, и хочет стать частью моей жизни,
– рассказала Рене Хьюстон.

Инсайдеры издания рассказали, что семья Уитни Хьюстон, в частности, ее мама, не знают Рене и не представляют, как женщина будет доказывать правдивость своих слов.

Отметим, что в феврале 2012 года Уитни Хьюстон умерла при загадочных обстоятельствах. Ее тело нашли в номере отеля в Лос-Анджелесе. В 2015 году ее единственная дочь Бобби Кристина Браун умерла в больнице на 23-м году жизни. От декабря 2014 года девушка была в коме. Правоохранители подозревают, что к смерти Бобби Кристины причастен ее гражданский муж Ник Гордон.

Наследие певицы Уитни Хьюстон, которое оценивали в 20 миллионов долларов, перешло матери певицы и ее двум братьям.

Теги: LifeStyle Дети Уитни Хьюстон
Источник: 24 Канал
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