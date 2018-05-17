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Уитни Хьюстон в детстве страдала от сексуального насилия, – СМИ

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Уитни Хьюстон
Уитни Хьюстон / Фото из свободных источников

Гэри Гарленд-Хьюстон, брат певицы Уитни Хьюстон заявил, что он и Уитни страдали от сексуального насилия со стороны их двоюродной сестры певицы Ди Ди Уорвик.

Об этом говорится в новом документальном фильме "Уитни", который содержит в себе не только архивные записи с концертов, но также интервью близких людей певицы, сообщает The Guardian.

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Уитни Хьюстон в молодости

Фильм рассказывает о жизни знаменитой певицы Уитни Хьюстон, которая, как оказывается, страдала от сексуального насилия со стороны двоюродной сестры певицы Ди Ди Уорвик.

Это утверждение поддержала также помощница Хьюстон – Мэри Джонс, которая говорит, что певица говорила о том, что подвергалась насилию в молодом возрасте со стороны сестры, хотя брат певицы утверждает именно о детстве.

Ди Ди Уорвик была племянницей матери Уитни. В 1960-х и начале 70-х годов, карьера Ди Ди Уорвик была омрачена успехом ее сестры, для которой она выполняла поддержку вокала до конца своей карьеры.


Ди Ди Уорвик

Кроме претензий, поданных против Ди Ди Уорвик, фильм утверждает, что отец певицы, который был ее бухгалтером, украл у нее значительную часть гонораров.

Стоит добавить, что премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. Фильм является второй документальной лентой о жизни певицы. Лента "Уитни" выйдет в прокат в кинотеатры Великобритании и США 6 июля 2018 года.

"Уитни": смотреть видео трейлера онлайн

 

Кто такая Уитни Хьюстон? Одна из самых талантливых чернокожих американских певиц. Количество проданных ею записей оценивается в 170 миллионов экземпляров. Получила огромный успех, сыграв в фильме "Телохранитель". В течение длительного времени Хьюстон боролась с наркоманией и алкоголизмом, что стало причиной ее смерти.

Теги: LifeStyle Секс-скандал Музыка
Источник: 24 Канал
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