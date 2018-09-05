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Уязвимость в Android: хакеры получили полный доступ к любому смартфону

115 Читати новину українською
В Android 9.0 обнаружили уязвимость, благодаря которой можно взломать любой смартфон
В Android 9.0 обнаружили уязвимость, благодаря которой можно взломать любой смартфон / Соцсети

В свежайшей версии Android 9.0 обнаружили критическую уязвимость, вследствие чего теперь злоумышленники имеют возможность получить доступ к важной информации на Вашем мобильном устройстве.

Соответствующие результаты исследования обнародовала американская компания Nightwatch Security, занимающаяся исследованиями в области кибербезопасности, пишет "Сегодня".

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Как выяснили специалисты, благодаря такой бреши в защите хакеры могут получить подробный доступ, в частности, к информации о Wi-Fi, названии подключения, включая IP-адрес, DNS-сервера, пароль и другие параметры.

Таким образом, злоумышленники получили возможность отслеживать весь входящий и выходящий трафик, перехватывая личные данные

Кроме того, зная подробную информацию о смартфоне, с помощью вредоносного ПО можно отследить любой смартфон и даже устроить атаку на беспроводную сеть и другие подключенные к ней устройства.

Добавим, что в Google уже знают о найденной бреши в безопасности Android, поэтому компания выпустила "хотфикс" для Android 9.0. Правда, как подчеркивает издание, патч закрывает проблему только на 0,1% всех работающих устройствах, остальные же 99,9% моделей смартфонов находятся в зоне высокого риска, и полностью защитить их не представляется возможным.

Напомним, недавно в Google рассказали о существовании уязвимости в установочном клиенте Fortnite. Правда, несмотря на то, что разработчики устранили пробелы в кратчайшие сроки, далеко не все успели установить патч с исправлением, чтобы обезопасить себя. Следовательно, миллионы пользователей Android во всем мире подверглись опасности.

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Теги: Техно Смартфоны Информационные технологии Android Google хакеры
Источник: 24 Канал
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