Уйдет ли с должности Аваков после трагедии с застреленным мальчиком: мнение специалиста

В требованиях отставки министра внутренних дел Арсена Авакова из-за трагедии с застреленным полицейскими мальчиком больше политических мотивов, чем попыток установить справедливость. Поэтому только парламентские выборы повлияют на изменение министра внутренних дел.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал политический эксперт Владимир Фесенко.

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Он напомнил – отставку или уволтнение Авакова пытались спровоцировать последние 3-4 года. В результатае – никакой отставки не произошло.

Реальная смена министра внутренних дел состоится только после парламентских выборов. Даже если он сам напишет заявление об отставке, как мы увидели по истории с отставкой Гройсмана – это еще ничего не значит. Хотя, в Верховной Раде в этой ситуации может и найтись много голосов за отставку Авакова. Но наиболее вероятный вариант – министр поменяется после парламентских выборов,

– уверен Фесенко.

Он добавил, что общество справедливо усматривает в случившейся гибели мальчика ответственность Авакова. Она есть, потому что реформа полиции затормозила. Ослаблены требования, в частности дисциплинарные, к полицейским. Есть проблема с коррупцией, и с подобными ситуациями. Наводить порядок в новой полиции нужно. Однако это не станет причиной отставки Авакова.

Что известно об убийстве мальчика полицейскими?

В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. В ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их уже задержали.



Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Но медики обнаружили пулю в черепе. Ребенка прооперировали, однако никаких прогнозов врачи не давали из-за критического состояния мальчика. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытянуть пулю врачи так и не смогли. К вечеру 3 июня мальчик скончался.



В Киеве активисты и все неравнодушные вышли на акцию протеста к зданию Министерства внутренних дел. Возмущенные протестующие хотят дать понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся.

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