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      Уэйн Руни сыграет прощальный матч за сборную Англии

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      Уэйн Руни вернется в сборную Англии
      Уэйн Руни вернется в сборную Англии

      Уэйн Руни, который сейчас играет за "Ди Си Юнайтед", будет капитаном сборной Англии в товарищеском матче против США на стадионе "Уэмбли" 15 ноября.

      Этот матч станет для футболиста последним в футболке "трех львов". В игре будут собраны средства для Фонда Уэйна Руни.

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      Отметим, что Руни является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии с 53 голами, не играл за "трех львов" с 2016 года. Последнее появление Уэйна в футболке национальной сборной датирована 11 ноября 2016 года в матче Англии с Шотландией (3:0).

      После переезда в Америку в июле, Руни сыграл в 21 встрече и отметился 12 голами. Он помог своей команде выйти в плей-офф, где "Ди Си Юнайтед" в серии пенальти уступил "Коламбусу".

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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