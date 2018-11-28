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      Указ о военном положении с 26 ноября на 30 дней опубликован в "Правительственном курьере"

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      Указ о военном положении с 26 ноября на 30 дней опубликован в "Правительственном курьере"

      Указ Президента Украины Петра Порошенко о введении режима военного положения на 30 дней опубликован в газете Кабмина "Правительственный курьер". Номер вышел 28 ноября 2018 года.

      В документе, в частности, отмечается, что Указа Президента Украины от 26 ноября вводит в действие решение Совета национальной безопасности Украины о военном положении с 14:00 26 ноября на 30 дней – до 14:00 26 декабря 2018 года.

      Читайте также: Когда в Украине начало действовать военное положение и когда оно закончится

      Воєнний стан, Указ, Порошенко, Президент, документ, Урядовий кур'єр

      Теги: Новости политики Военное положение в Украине Новости Украины Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
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