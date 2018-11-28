Указ о военном положении с 26 ноября на 30 дней опубликован в "Правительственном курьере"

Указ Президента Украины Петра Порошенко о введении режима военного положения на 30 дней опубликован в газете Кабмина "Правительственный курьер". Номер вышел 28 ноября 2018 года.

В документе, в частности, отмечается, что Указа Президента Украины от 26 ноября вводит в действие решение Совета национальной безопасности Украины о военном положении с 14:00 26 ноября на 30 дней – до 14:00 26 декабря 2018 года.

Читайте также: Когда в Украине начало действовать военное положение и когда оно закончится