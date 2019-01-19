"Укололи инсулин, который ему противопоказан": оккупанты в Крыму не знают, как лечить Бекирова

Крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, которого обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов, дают противопоказанные лекарства.

Об этом заявила дочь Элеонора Бекирова, передает Крымская правозащитная группа.

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По ее словам, первый день в больнице Симферополя Эдем Бекиров провел в коридоре. Потом его перевели в отделение эндокринологии.

Чтобы сбить сахар ему вкололи инсулин. Это сделали, хотя инсулин ему противопоказан, потому что это будет влиять на сердце. Кроме диабета и ампутированной ноги у него еще четыре шунта в сердце,

– отметила дочь Бекирова.

Сейчас Эдем Бекиров находится в спецблоке СИЗО. Адвокаты передали семье список лекарств, которые мужчине нужно передать.

Вывод врачей из Симферополя о состоянии Бекирова будет готов 21 января.

https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2231036440515318/?type=3&theater

Напомним, что крымскотатарского активиста задержали российские силовики на въезде в аннексированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Бекиров проживает на Херсонщине, а в Крым направлялся, чтобы навестить 78-летнюю маму и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.



Бекирова обвиняют в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Так, активисту вменяют распространение и транспортировку более чем 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.



Пребывание за решеткой для Бекирова – особенно опасно: известно, что у него – сахарный диабет, инвалидность из-за отсутствия ноги, а недавно он перенес еще и инфаркт.