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      "Укололи инсулин, который ему противопоказан": оккупанты в Крыму не знают, как лечить Бекирова

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      Эдем Бекиров
      Эдем Бекиров / Фото из свободных источников

      Крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, которого обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов, дают противопоказанные лекарства.

      Об этом заявила дочь Элеонора Бекирова, передает Крымская правозащитная группа.

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      По ее словам, первый день в больнице Симферополя Эдем Бекиров провел в коридоре. Потом его перевели в отделение эндокринологии.

      Чтобы сбить сахар ему вкололи инсулин. Это сделали, хотя инсулин ему противопоказан, потому что это будет влиять на сердце. Кроме диабета и ампутированной ноги у него еще четыре шунта в сердце,
      – отметила дочь Бекирова.

      Сейчас Эдем Бекиров находится в спецблоке СИЗО. Адвокаты передали семье список лекарств, которые мужчине нужно передать.

      Вывод врачей из Симферополя о состоянии Бекирова будет готов 21 января.

      https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2231036440515318/?type=3&theater

      Напомним, что крымскотатарского активиста задержали российские силовики на въезде в аннексированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Бекиров проживает на Херсонщине, а в Крым направлялся, чтобы навестить 78-летнюю маму и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.

      Бекирова обвиняют в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Так, активисту вменяют распространение и транспортировку более чем 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.

      Пребывание за решеткой для Бекирова – особенно опасно: известно, что у него – сахарный диабет, инвалидность из-за отсутствия ноги, а недавно он перенес еще и инфаркт.

      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Новости политики Крымские татары Украинцы в плену РФ Заложники
      Источник: 24 Канал
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