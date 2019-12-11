Украденную более 20 лет назад картину Климта нашли в стене итальянского музея: подробности

Говорится о полотне "Портрет женщины" стоимостью в 60 миллионов евро. Картину похитили в 1997 году из галереи Риччи Одди, что в итальянском городке Пьяченца.

Полотно входило в список самых разыскиваемых предметов искусства Италии. Об этом информирует The Guardian.

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Полотно отыскали случайно, на территории галереи, из которой оно исчезло в конце 90-х. Так, один из рабочих чистил стены музея от плюща. Он увидел закрытую железными дверями полость в стене.

Внутри, завернутый в мусорный пакет, лежал "Портрет женщины".

Сотрудники изучили печати и штампы на обороте полотна и предположили, что находка является оригиналом. Однако окончательно ее подлинность определят эксперты.

Интересно, что раньше всплывало около шести или семи подделок "Портрета женщины".

По одной из версий, воры полотна могли оставить его в стене, а вернуться за ним планировали на следующий день. Однако, из-за усиленных мер безопасности в галерее, так и не смогли воплотить свои планы в жизнь.

В то же время, эту версию опровергают в мэрии итальянского городка. Так, глава департамента культуры в Пьяченце Джонатан Папамаренг говорит, что галерею после кражи тщательно осматривали.

Полотно в отличном состоянии. Трудно поверить, что оно в течение 22 лет было спрятано в стене, близко к земле и растениям,

– отметил он.

Что известно о картине?

Густав Климт написал картину "Портрет женщины" в 1916 или 1917 году. В 1925 году полотно купил аристократ из Пьяченцы Джузеппе Риччи Одди. Коллекционер завещал свое собрание предметов искусства городу, и после его смерти их выставили в галерее, которая получила его имя. "Портрет женщины" был самым ценным экспонатом галереи Риччи Одди.



"Портрет женщины" Гюстава Климта отыскали в стене итальянского музея

Кто такой Густав Климт?

Известный австрийский художник и график, символист. Он является выдающимся представителем венской сецессии. Творил на рубеже 19 – 20 веков.



Самые известные картины Климта: "Поцелуй", серия картин "Юдифь", "Портрет Адели Блох-Бауэр" и тому подобное.



Самая известная картина Климта "Поцелуй"