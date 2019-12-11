20:02
11 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: туалетная история Путина на нормандской встрече. Шаман готовит армию против Пыни
      Вєсті Кремля
      22:05, 10 декабря
      Вести.UA: Измена отменяется. Магия Кашпировского в Украине
      Вєсті.UA
      22:11, 10 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Украденную более 20 лет назад картину Климта нашли в стене итальянского музея: подробности

      42 Читати новину українською
      Галерея Риччи Одди и найденная картина Климта / Коллаж 24 канала

      Говорится о полотне "Портрет женщины" стоимостью в 60 миллионов евро. Картину похитили в 1997 году из галереи Риччи Одди, что в итальянском городке Пьяченца.

      Полотно входило в список самых разыскиваемых предметов искусства Италии. Об этом информирует The Guardian.

      Вот так: В Раде украли картину украинской художницы: детали

      Полотно отыскали случайно, на территории галереи, из которой оно исчезло в конце 90-х. Так, один из рабочих чистил стены музея от плюща. Он увидел закрытую железными дверями полость в стене.

      Внутри, завернутый в мусорный пакет, лежал "Портрет женщины".

      Сотрудники изучили печати и штампы на обороте полотна и предположили, что находка является оригиналом. Однако окончательно ее подлинность определят эксперты.

      Интересно, что раньше всплывало около шести или семи подделок "Портрета женщины".

      По одной из версий, воры полотна могли оставить его в стене, а вернуться за ним планировали на следующий день. Однако, из-за усиленных мер безопасности в галерее, так и не смогли воплотить свои планы в жизнь.

      В то же время, эту версию опровергают в мэрии итальянского городка. Так, глава департамента культуры в Пьяченце Джонатан Папамаренг говорит, что галерею после кражи тщательно осматривали.

      Полотно в отличном состоянии. Трудно поверить, что оно в течение 22 лет было спрятано в стене, близко к земле и растениям,
      – отметил он.

      Что известно о картине?
      Густав Климт написал картину "Портрет женщины" в 1916 или 1917 году. В 1925 году полотно купил аристократ из Пьяченцы Джузеппе Риччи Одди. Коллекционер завещал свое собрание предметов искусства городу, и после его смерти их выставили в галерее, которая получила его имя. "Портрет женщины" был самым ценным экспонатом галереи Риччи Одди.

       


      "Портрет женщины" Гюстава Климта отыскали в стене итальянского музея

      Кто такой Густав Климт?
      Известный австрийский художник и график, символист. Он является выдающимся представителем венской сецессии. Творил на рубеже 19 – 20 веков.

      Самые известные картины Климта: "Поцелуй", серия картин "Юдифь", "Портрет Адели Блох-Бауэр" и тому подобное.

      Клімт Поцілунок
      Самая известная картина Климта "Поцелуй"

      Куда поехать на Новый год-2020 в Украине: подборка сказочных мест
      сегодня
      2008
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Исскусство Ограбления
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:36 "Путіна знесли": навіщо росіянам показуватимуть серіал "Слуга народу" зі Зеленським
      Антон Голобородько 61
      сегодня , 19:00 "Русский Крым" от Apple, конфликт Huawei и США – техноскандалы 2019
      Олена Кандяк 32
      9 декабря , 14:40 Бумага и чернила для принтеров – важнейшие параметры для выбора
      57
      сегодня , 18:00 Как в Минюсте "исчезали" сотни документов: эксклюзивное интервью с министром Малюськой
      Альона Чернецька 160
      сегодня , 17:31 Cybertuck или коттедж на острове: что можно купить вместо Apple Mac Pro (2019)
      Сергій Матусовський 98
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук