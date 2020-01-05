Украденную нацистами картину вернули в Украину: детали

Картину украинского художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" вернули в Украину из США. 60 лет назад, во время нацистской оккупации, она была украдена из Днепропетровского художественного музея.

Недавно полотно выставили в США на аукционе за пять тысяч долларов. Днепропетровские музейщики сразу узнали картину и заявили свои права на нее.

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Украинский художник Михаил Панин написал картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" 109 лет назад – в 1911 году. На полотне изображен русский царь Иван Грозный, который выезжает со своей свитой из кремлевских ворот.

Художественная достопримечательность хранилась в Днепропетровском художественном музее, пока в 1941 году оккупационные немецкие войска не вывезли ее из Украины.



Художник Михаил Панин

В течение долгого времени полотно считалось уничтоженным, пока его не нашли в частном доме в штате Коннектикут. Владельцы картины, американские супруги Дэвид и Габриэла Трейси, сразу согласились бесплатно передать картину в Украину.

В пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины отметили, что возвращение картины в Украину – это результат многолетней совместной работы и красноречивый жест не только стратегического партнерства между Украиной и США, но и международное признание потерь Украины во время Второй мировой войны.

Все желающие уже могут посетить "Художественный арсенал" в столице и увидеть известное полотно. Картина выставлена в рамках выставки "СПЕЦГРУЗ! Истории возвращения украинских культурных ценностей". После проведенной реставрации ее вернут в Днепропетровский художественный музей.

О возвращении в Украину похищенной нацистами картины – смотрите в видео 24 канала: