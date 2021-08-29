Украина чтит память своих защитников: видео и фото из разных городов

В Украине 29 августа почтили память павших защитников Украины. В городах и селах вспоминают подвиг героев, которые не вернулись с войны с оккупантом. В столице участие в церемонии приняло высшее руководство государства.

День памяти защитников Украины начали в 2019 году – после указа президента Зеленского. В материале 24 канала читайте, что происходит в разных городах Украины

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Киев

Возле здания Министерства обороны в Киеве состоялось мероприятие в память погибших героев. В церемонии принял участие президент Владимир Зеленский и высшее руководство страны.

Также вспомнить погибших героев пришли их родные и близкие, военные, ветераны, а также политики.

Зеленский вручил государственные награды

Фамилии 228 военнослужащих ВСУ и других войск сектора безопасности и обороны, погибших в этот день в 2014 – 2020 годах, объявили во дворе Минобороны. После каждой фамилии воины почетного караула осуществляли удар в Колокол памяти и салютовали из личного оружия.

Память погибших почтили минутой молчания. Глава государства вручил государственные награды военным, которые проявили личное мужество и героизм.

Кто получил награду – посмертно:

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено солдату Виктору Гурняку . Он погиб 19 октября 2014 года, когда под минометным обстрелом вывозил раненых на Луганщине. Награду получили родители.

. Он погиб 19 октября 2014 года, когда под минометным обстрелом вывозил раненых на Луганщине. Награду получили родители. Званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно отмечен боец ​​Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Святослав Горбенко. Он погиб 3 октября 2014 года при обороне Донецкого аэропорта, когда спасал раненого собрата.



Президент вручил государственные награды / Фото ОП

Возле Стены памяти провели панихиду

Возле "Стены памяти" павших героев митрополит Епифаний отслужил панихиду. Портреты погибших защитников расположены на стенах Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

Смотрите видео панихиды:

Смотрите фото с Дня памяти защитников из Киева / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

Львов

Во Львове ко Дню памяти защитников почтили погибших воинов-десантников на территории 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Церемонию начали с исполнения Гимна Украины.

Осознание независимости начинается с понимания ее цены. Цена независимости является такой, о которой мы сегодня говорим – это каждый герой, отдавший свою жизнь, это каждая семья, которая теперь будет жить с тем, но это та независимость, которая чеканится,

– отметил заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

В городе запланирован молебен, а также чествование памяти павших на Лычаковском кладбище. Также львовяне смогут посмотреть фотовыставку – в центре города.

Одесса

В Одессе памятные мероприятия прошли возле здания ОГА, на месте, где запланировали памятник Небесной Сотни, сообщает "Думская". Склонить голову перед павшими пришли местные жители, чиновники, ветераны и военные. Память героев почтили минутой молчания и провели панихиду.

Смотрите фото из Одессы / Фото "Думская":

Полтава

В Полтаве к "Стене памяти" пришли сотни людей. Как пишет "Суспільне", мероприятия проводили в Музее тяжелой бомбардировочной авиации. Погибших почтили минутой молчания.



Люди пришли к "Стене памяти" / Фото Суспільного"

Суммы

В Сумах украинских воинов вспоминали на Аллее Героев Центрального кладбища. Сюда пришли волонтеры, военные, чиновники, родные погибших. В мероприятии приняли участие около сотни человек.



Аллея Героев в Полтаве / Фото "Суспільного"

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Политики и чиновники о Дне памяти защитников: