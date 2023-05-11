Благодаря чему Украина впервые за несколько месяцев добилась успехов в Бахмуте: анализ NYT

Украинские защитники прорвали российские позиции за пределами охваченного боями Бахмута и оттеснили российские подразделения с ключевой позиции. Это подтвердили военные командиры с обеих сторон, и это стало первой победой с марта для украинской армии в жестокой борьбе за город-крепость.

Продвижение было небольшим – примерно 3 квадратных километра к Юго-Западу от города, в районе полей, оврагов и лесных зарослей. Сначала это признал Евгений Пригожин – главарь ЧВК "Вагнер", на следующий день подтвердили продвижение ВСУ и украинские военные чиновники. Официально Россия никак не комментировала ситуацию.

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Издание отмечает, что с момента вытеснения российских войск с ключевой подъездной дороги 2 месяца назад украинские войска не имели успехов в борьбе за Бахмут, и пока неясно, смогут ли они удержать захватившую на этой неделе территорию, и станет ли это переломным моментом.

Но 11-месячное сражение за Бахмут приобрело символическое значение, которое выходит далеко за пределы непосредственной стратегической ценности, и стоило обеим сторонам огромных человеческих жертв,

– говорится в статье.

Благодаря чему ВСУ удалось продвинуться

Недавние бои там произошли на фоне увеличения количества украинских ударов в тылу оккупантов и сообщений об усилении обстрелов в приграничных с Украиной российских регионах накануне большого контрнаступления, которое, по заявлениям официального Киева, в скором времени начнется.

Украинская сторона заявила, что наступление под Бахмутом стало лишь ситуативным ударом в то время, как войска российской армии занимали позиции, что является одним из признаков того, что он не часть более широкой кампании по отвоевыванию оккупированной Россией территории.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что атака на Бахмут была частью "оборонительной операции", направленной на то, чтобы остановить российское наступление на город.

Украинские командиры трех подразделений, участвовавших в боевых действиях, рассказали подробности операции – 3-й отдельной штурмовой бригады, подразделения специального назначения, тактической группы "Адам" и Украинской добровольческой армии.

Андрей Билецкий, осуществляющий общее командование украинской 3-й отдельной штурмовой бригадой, заявил, что его бойцы захватили российские позиции и нанесли тяжелые потери российским войскам.

"Две российские роты – около 100 солдат каждая и разведывательная группа – были "полностью уничтожены" в ходе боев", – заявил Белецкий.

Пригожин ноет, что регулярные войска бросили вагнеровцев

Главарь террористов вагнеровцев Пригожин заявил во вторник, 9 мая, что российский фланг был уничтожен. И, несмотря на предыдущие угрозы Кремлю покинуть позиции в Бахмуте, заявил, что его войска остаются держать оборону.

Пригожин прогнозирует, что основное украинское контрнаступление состоится в Запорожской области, примерно в 300 километрах к юго-западу от Бахмута. Украинские военные проводят перегруппировку в рамках подготовки к наступлению, обучая войска пользоваться недавно поставленным западным вооружением и формируя новые подразделения.

Как внутренние распри мешают России

Издание пишет, что российские военные усилия продолжают страдать от внутренних распрей между Пригожиным и кадровыми военными. В последние дни он записал видео, в котором обвиняет российских генералов в отказе его войскам необходимой поставки, в частности, боеприпасов.

И если раньше Пригожин избегал прямой публичной критики в адрес Путина, то сейчас все изменилось. Его обращения переполнены матом, обвинениями и отчаянием.

Пригожин обвинил подразделения 72-й бригады российской армии в том, что они оставили свои позиции под Бахмутом.

Все разбежались и оголили фронт шириной почти два километра и глубиной 500 метров,

– сказал он.

Он отметил, что его подразделения были вынуждены выдвинуться на эти позиции, чтобы не допустить дальнейшее продвижение украинских войск.

Полковник Евгений Межевикин, командир тактической группы "Адам", заявил, что роль сил, ведущих бои в Бахмуте, состоит в том, чтобы предотвратить продвижение российских войск, пока новые бригады тренируются и готовятся к предстоящему контрнаступлению. Он также отметил, что чувствует, что российская армия сейчас очень деморализована и местами растянута вдоль линии фронта, что делает ее уязвимой.