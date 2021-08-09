Украина готова отразить полномасштабное нападение врага, – ВСУ

Вооруженные силы Украины готовы отражать атаки врага как во время полноценного вторжения, так и во время попыток захватить стратегические объекты. Для этого военные отрабатывают различные ситуации во время учений.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время военных учений, которые проходят на острове Змеиный в Черном море.

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Украина готова даже к вторжению

Для совершенствования навыков обороны на острове проводят обучение. Здесь украинские военные учатся противодействовать морскому десанту и уничтожать вражеские суда. Основными объектами для обороны являются оперативные аэродромы острова.

Залужный заявил, что Украина готова защищать себя в случае вторжения и не только.

Мы готовы обороняться и отражать атаки противника, как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов,

– отметил главнокомандующий.

Тренировки для наращивания военной силы продлятся до 13 августа 2021 года.

Военные учения продолжаются и в других местах