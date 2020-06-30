Министерство финансов Украины намерено в ближайшее время разместить 12-летние еврооблигации в долларах. Кроме того, планируют выкуп еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму до 750 миллионов долларов.

О намерении Украины разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники.

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Также Украина объявила тендер по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах. Общая сумма – до 750 миллионов долларов.

Организаторами размещения выступают JP Morgan и Goldman Sachs.

На 30 июня запланирована телефонная конференция по подготовке соглашения.

Детали соглашения

Согласно документам, еврооблигаций 2021 года на рынке есть на сумму 1 миллиард 409 миллионов 282 тысячи долларов. Цена выкупа определена в размере 1 035 долларов за 1 тысячу долларов номинала.

Между тем за еврооблигации с погашением в 2022 году, которых в обращении на 1 миллиард 383 миллиона 692 тысячи долларов, 1 042,5 доллара за 1 тысячу долларов номинала.

В материалах также говорится, что высший приоритет отдают выкупу еврооблигаций-2021. Украина оставляет за собой право решать, покупать больше или меньше указанного объема.

Тендер, вероятно, объявят 1 июля, а расчеты проведут 6 июля.

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