Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей официальной странице в фейсбуке. Он отметил, что ракетный удар по территории Одесского порта в очередной раз продемонстрировал миру истинные намерения России, однако наше государство не отступит от своей цели – разблокировать свои морские порты.

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Украина продолжает техническую подготовку к экспорту зерна по морю

Александр Кубраков подчеркнул, что вместе с ним никто в Украине не доверяет стране-агрессору, которая начала войну против нашего государства еще более 8 лет назад, а в феврале этого года даже перестала скрывать свои истинные намерения.

Хотя Украина не доверяет России, она доверяет своим партнерам и союзникам , и именно поэтому инициатива о безопасной транспортировки зерна и продуктов питания из украинских морских портов была подписана именно с ООН и Турцией, а не со страной-террористом.

Этот документ не был жестом "доброй воли", но результатом работы Вооруженных сил Украины, освободивших остров Змеиный. Что в свою очередь стало возможным благодаря поддержке наших союзников, которые предоставляют нам современное и эффективное оружие для защиты береговой линии. Документ был подписан на украинских условиях – никаких россиян в территориальных водах Украины, никаких уступок по санкциям,

– подчеркнул Кубраков.

Министр инфраструктуры отметил, что сегодня россия нанесла ракетный удар по порту "Одесса", и тем самым в очередной раз продемонстрировала всему миру свои захватнические намерения. В последние месяцы, по словам чиновника, ракетные удары россиян по объектам инфраструктуры стали второй, а иногда и даже первой целью врага .

Кубраков отметил, что ежедневно десятки российских ракет устремляются на украинскую железную дорогу, мосты, нефтехранилища и порты. Однако это не останавливает работу мининфраструктуры и сопротивление украинцев.

Железнодорожники, портовики, автодорожники, как и вся страна, каждый день работают в условиях военной агрессии. Никто не планирует останавливаться , ведь именно к этому и стремится оккупант – разрушить инфраструктуру, уничтожить экономику и ослабить тем самым Вооруженные Силы Украины.

Весь мир наблюдает за этой ситуацией. ООН, наши союзники и партнеры говорят о Стамбульской инициативе, как надежде, как решении, которое сможет не только спасти экономику Украины, но и миллионы людей от голода, а миллиарды – от обнищания,

– убежден Кубраков.

К слову, министр добавил, что мы продолжаем доверять Военно-морским силам ВСУ и всем силам обороны, которые дают отпор оккупантам. Вчера, 22 июля, никто не подписал соглашения о капитуляции, война не закончилась . Однако так же, как и железная дорога продолжает движение, а автоперевозчики доставляют необходимые ресурсы на фронт, Мининфраструктуры не отступает от своей цели – разблокировать морские порты .

Мы продолжаем техническую подготовку к запуску экспорта аграрной продукции из наших портов,

– подытожил Кубраков.