Фонд госимущества утвердил протокол о результатах электронного аукциона по продаже гостиницы "Днепр". Новый владелец – основатель киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI) Александр Кохановский. Он заявил, что "Днепр" – это один из ключевых инфраструктурных проектов в рамках развития киберспорта в Украине.

Станет ли Киев Меккой мирового киберспорта и чем уже могут похвастаться украинские игроки – читайте в материале 24 канала.

Как планируют изменить "Днепр"

Члены всемирноизвестной команды NAVI стали новыми владельцами столичной гостиницы "Днепр". Они поставили перед собой очень амбициозную цель. Потратив уже более миллиарда гривен на покупку здания, киберспортсмены вскоре хотят полностью перестроить ее.

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Здесь будет не только топовый отель, но и уникальные киберспортивные элементы:

тренировочные зоны;

киберспортивная сцена;

специальные номера для профессиональных игроков.

"В киберспорте у нас есть все шансы стать новой Южной Кореей или Америкой. У нас есть одна уникальная возможность, чтобы ее реализовать. Если сейчас мы этого не сделаем – все, через 5 лет мы уже не догоним", – пояснил основатель киберспортивной организации NАVI Александр Кохановский.

"Днепр" – лишь один из инфраструктурных проектов. В дальнейшем в Украине построят еще 20 суперсовременных игровых центров. Все это даст новые перспективы для развития киберспорта страны.

Украинские киберспортсмены известные на весь мир

Об украинских киберспортсменах уже давно знают далеко за пределами страны. Они не впервые одерживают победу на мировых чемпионатах.

Они являются чемпионами мира, к тому же многократными уже с 2010 года. Это их настоящая работа, они постоянно играют, уделяют максимально этому время,

– сказал менеджер компании Starladder Андрей Яценко.

В 2019 году призовой фонд турнира The International по видеоигре Dota 2 составил 33 миллиона долларов. В турнире принимали участие 18 команд. Каждый из победителей автоматически стал миллионером. Внимание же украинского общества к турнирам по видеоиграм выросло во время пандемии COVID-19.

Сейчас инициаторами развития являются киберспортивные организации. Однако контакт с украинскими чиновниками уже есть. Если отечественным IT-шникам удастся вместе с государством создать благоприятный микроклимат – Украина станет первой киберспортивной страной в мире.

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"Любой человек, который прилагает усилия к развитию этой индустрии – заслуживает уважения, он заслуживает помощи. У нас есть все для того, чтобы стать страной №1 в киберспорте", – отметил генеральный продюсер компании WePlay! Esports Максим Белоногов.

Уже вскоре киберспорт могут официально признать спортом, а в вузах для магистров уже предлагают такую ​​специальность. Если все пойдет по плану, уже через год Украина проведет чемпионат мира по Dota 2, а это привлечет большую аудиторию, инвестиции и туристов.

Справка. Фонд государственного имущества провел аукцион по продаже гостиницы "Днепр", расположенной в центре Киева. Отель на 186 номеров купила компания "Смартленд" за более 1 миллион гривен. Приватизацию заведения прокомментировал Владимир Зеленский. Он заявил, что вырученная сумма превысила все ожидания.