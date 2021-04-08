В Офисе Генпрокурора направили в Международный уголовный суд в Гааге факты об убийстве украинских военных во время Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта. Речь идет о нарушении международного гуманитарного права представителями России.

Заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов 8 апреля подписал и направил сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда. Документ касается "нарушений международного гуманитарного права со стороны представителей России и подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований в Донецкой области".

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О чем говорится в документе

В офисе Генпрокурора утверждают, что в документе есть факты и доказательства, подтверждающие вероломное убийство и ранение украинских военных во время событий под Иловайском 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19 – 21 января 2015 года.

Информацию собрали прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, и офиса Генпрокурора.

Сообщение к МКС подготовили на основе материалов уголовных производств, фото и видео из открытых источников, а также собранных вещественных доказательств.

Какие данные имеют в офисе Генпрокурора

Обратите внимание! В офисе Генпрокурора говорят, что убийства и ранения военнослужащих Вооруженных Сил и других военных формирований Украины происходили на фоне гуманитарных договоренностей.

По информации прокуратуры "во время обеспечения в районе Иловайска "зеленого коридора" для выхода из окружения украинских военнослужащих, которые сложили оружие, по ним и по автомобилю с символом "Красного Креста" вели интенсивные обстрелы".

Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 300 – попали в плен, 24 – пропали без вести,

– говорят в прокуратуре.

В офисе Генпрокурора также добавляют, что во время обороны Донецкого аэропорта представители оккупационной администрации России в Донецкой области попросили о режиме "тишины" для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых.

"Однако перемирие использовали для скрытого минирования позиций ВСУ и после его завершения вероломного подрыва. Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 – захватили в плен, одного пленного убили", – утверждают правоохранители.

Такие действия нарушают Женевскую конвенцию. Говорится о "запрете вероломства" – запрет убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломства".

Что такое вероломство? Вероломство – это попытка вызвать доверие противника, заставить его поверить, что он имеет право на защиту по международному праву в период вооруженных конфликтов. Однако это делают для того, чтобы обмануть. Примерами вероломства являются симулирование намерения вести переговоры под флагом перемирия или симулирования капитуляции и тому подобное.

Важно! В офисе Генпрокурора утверждают, что всего в Международный уголовный суд направили 19 обращений с фактами нарушений международного гуманитарного права и прав человека на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Коротко об Иловайской трагедии и защите Донецкого аэропорта