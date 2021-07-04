Украина не допустит ограничения свободы судоходства в Черном море, – Зеленский
Источник:ВМС ВСУ
Украина не допустит, чтобы Россия ограничивала свободу судоходства в Черном море. Владимир Зеленский пообещал, что украинская сторона будет отстаивать нормы и принципы международного права.
В День Военно-морских сил ВСУ, 4 июля, украинский лидер прибыл с официальным визитом в Одесскую область. Во время поздравления военных на причале Одесского морского вокзала Зеленский заявил, что милитаризация и агрессивные действия со стороны России усиливают военные угрозы в Черноморском регионе.
Заметьте Зеленский прибыл в Одессу и поздравил с Днем ВМС: о "Си Бриз" и первом украинском корвете
В то же время учения "Си Бриз-2021", которые Украина проводит с международными партнерами, демонстрируют достоинство в противостоянии.
Это показывает, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морской державы,
– отметил Зеленский.
Реакция России на "Си Бриз-2021"
- Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа рассказал, что российские корабли Черноморского флота, а также – Балтийского и Северного флотов пристально следят за "Си Бриз-2021".
- Именно поэтому украинская сторона не исключает вероятность провокаций со стороны России.
- Если это произойдет, "на кораблях участников "Си Бриз" существуют определенные отработанные процедуры".