Украина не допустит ограничения свободы судоходства в Черном море, – Зеленский

Украина не допустит, чтобы Россия ограничивала свободу судоходства в Черном море. Владимир Зеленский пообещал, что украинская сторона будет отстаивать нормы и принципы международного права.

В День Военно-морских сил ВСУ, 4 июля, украинский лидер прибыл с официальным визитом в Одесскую область. Во время поздравления военных на причале Одесского морского вокзала Зеленский заявил, что милитаризация и агрессивные действия со стороны России усиливают военные угрозы в Черноморском регионе.

Заметьте Зеленский прибыл в Одессу и поздравил с Днем ВМС: о "Си Бриз" и первом украинском корвете

В то же время учения "Си Бриз-2021", которые Украина проводит с международными партнерами, демонстрируют достоинство в противостоянии.

Это показывает, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морской державы,

– отметил Зеленский.

Реакция России на "Си Бриз-2021"