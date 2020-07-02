Украина закончила выпуск 12-летних еврооблигаций. Таким образом Киеву удалось бы привлечь на рынке 1,75 миллиарда долларов. Однако впоследствии это соглашение отменили.

Украина выпустила 12-летние еврооблигации: детали

Сначала информационное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в банковских кругах сообщило, что Украина разместила "долгие" 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года. Сумма облигаций – 1,75 миллиарда долларов. А процентная ставка по этим ценным бумагам составляет 7,3% годовых. Впоследствии эту информацию подтвердил инвестиционный банкир Dragon Capital Сергей Фурса в фейсбуке.

Предыдущий выпуск евробондов Украина привлекла 1,25 миллиарда евро по самым дешевым в истории ставкам: что это значит

По словам финансистов, сначала ориентир доходности равнялся 7,875%, затем его снизили до 7,625%, и в конце концов он стал 7,3% – 7,4%.

Суммарный "новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проведенного параллельно с новым размещением тендера по двум старым выпускам) составляет 7,5 миллиардов долларов.

Организаторами размещения выступили JP Morgan и Goldman Sachs. Новые евробонды Украины должны были бы стать первым выходом правительства на международные рынки капитала с начала коронавирусного экономического кризиса.

Деньги от выпуска этих евробондов должны были бы направить на погашение долгов по предыдущим евробондам. То есть, в рамках тендера Украина выкупает евробонды с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до 750 миллионов долларов.

Сейчас в обращении находятся бумаги этих выпусков на 1,41 миллиарда долларов и 1,38 миллиарда долларов соответственно.

Цена выкупа:

1 035 долларов за 1 тысячу долларов номинала евробондов – 2021;



1 042,5 долларов – евробондов – 2022.

Остальной 1 миллиард долларов правительство могло использовать на покрытие дефицита государственного бюджета (его размер в 2020 году составляет приблизительно 300 миллиардов гривен, или четверть всех запланированных расходов).

Соглашение о выпуске Украиной евробондов отменили

Согласно обнародованной информации, сделку о размещении евробондов украинским правительством успели завершить незадолго до объявления со стороны главы Национального банка Украины Якова Смолия решения подать в отставку. Однако впоследствии ее все же отменили из-за отставки Смолия. Об этом пишет Bloomberg и говорится в сообщении панъевропейской фондовой биржи.

Актуально Зеленский внес в Раду постановление об отставке Смолия

Специалисты отмечают, что отмена соглашения состоялась по инициативе украинского правительства. Такое решение является первым подобным в истории Украины.

Насколько я понимаю, у инвесторов не было права отказаться от евробондов. Разве идти потом судиться. Но наше правительство поступило разумно: между краткосрочной целью – взять деньги сейчас и долгосрочной целью – сохранить доверие инвесторов, выбрали второе,

– заметил аналитик инвестиционной компании ICU Михаил Демкив в комментарии "Громадскому".

По словам финансиста Сергея Фурсы, соглашение о размещении евробондов отменили из-за подрыва независимости Национального Банка.

"Это беспрецедентное событие. Украина не привлекла 1 миллиард долларов новых денег. Инвесторы не любят, когда их кидают. И для Украины денег больше нет", – подчеркнул эксперт.

Советуем ознакомиться Еврооблигации: что это такое и выгодны ли они Украине