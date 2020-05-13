Украина организует еще один эвакуационный рейс из Вены в Киев: даты

Не все украинцы во время пандемии коронавируса сумели вернуться в Украину. Поэтому власть организует эвакуационный рейс из Вены в Киев.

О таком рейсе из Вены написал посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в фейсбук.

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Когда именно будет рейс

Точной даты рейса еще нет.

"Сейчас ожидаем самолет МАУ где-то 22-25 мая. Это очень ориентировочно", – написал Щерба.

Он также добавил, что была вероятность осуществить такой рейс 15 мая, но не удалось.

Сколько будет стоить билет на самолет

"По стоимости билета – это должно быть решение МАУ. Надеемся на доступную цену", – написал посол.

В то же время В Австрию вскоре вылетят два чартера с украинскими заробитчанами, в планах – еще один

Кто может полететь этим рейсом

Эвакуационный рейс от МАУ рассчитан для украинцев и людей с видом на жительство в Украине.

Александр Щерба также напомнил, что не стоит полагаться на регулярные рейсы из Вены в Киев, билеты на которые сейчас продаются онлайн.

"К сожалению, вероятность восстановления регулярного сообщения сейчас (пока Украина не прошла пик пандемии) мала. Я не советовал бы покупать билеты только потому, что они есть онлайн", – подытожил Александр Щерба.

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