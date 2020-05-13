Украина организует еще один эвакуационный рейс из Вены в Киев: даты
Не все украинцы во время пандемии коронавируса сумели вернуться в Украину. Поэтому власть организует эвакуационный рейс из Вены в Киев.
О таком рейсе из Вены написал посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в фейсбук.
Стоящее Беременная, хронически больная и безработный: в Южной Африке застряли 17 украинцев
Когда именно будет рейс
Точной даты рейса еще нет.
"Сейчас ожидаем самолет МАУ где-то 22-25 мая. Это очень ориентировочно", – написал Щерба.
Он также добавил, что была вероятность осуществить такой рейс 15 мая, но не удалось.
Сколько будет стоить билет на самолет
"По стоимости билета – это должно быть решение МАУ. Надеемся на доступную цену", – написал посол.
В то же время В Австрию вскоре вылетят два чартера с украинскими заробитчанами, в планах – еще один
Кто может полететь этим рейсом
Эвакуационный рейс от МАУ рассчитан для украинцев и людей с видом на жительство в Украине.
Александр Щерба также напомнил, что не стоит полагаться на регулярные рейсы из Вены в Киев, билеты на которые сейчас продаются онлайн.
"К сожалению, вероятность восстановления регулярного сообщения сейчас (пока Украина не прошла пик пандемии) мала. Я не советовал бы покупать билеты только потому, что они есть онлайн", – подытожил Александр Щерба.
Что известно о карантинных ограничениях в Австрии
- Из-за эпидемии коронавируса Австрия запретила авиасообщение с рядом стран. Запрет действует до 22 мая, распространяется он и на Украину.
- Однако есть исключения – спецрейсы для сезонных рабочих и сиделок, присматривающих за пожилыми людьми. А также эвакуационные рейсы.