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Украина организует еще один эвакуационный рейс из Вены в Киев: даты

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Эвакуационный рейс из Вены
Эвакуационный рейс из Вены / В отпуск

Не все украинцы во время пандемии коронавируса сумели вернуться в Украину. Поэтому власть организует эвакуационный рейс из Вены в Киев.

О таком рейсе из Вены написал посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в фейсбук.

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Когда именно будет рейс

Точной даты рейса еще нет.

"Сейчас ожидаем самолет МАУ где-то 22-25 мая. Это очень ориентировочно", – написал Щерба.

Он также добавил, что была вероятность осуществить такой рейс 15 мая, но не удалось.

Сколько будет стоить билет на самолет

"По стоимости билета – это должно быть решение МАУ. Надеемся на доступную цену", – написал посол.

В то же время В Австрию вскоре вылетят два чартера с украинскими заробитчанами, в планах – еще один

Кто может полететь этим рейсом

Эвакуационный рейс от МАУ рассчитан для украинцев и людей с видом на жительство в Украине.

Александр Щерба также напомнил, что не стоит полагаться на регулярные рейсы из Вены в Киев, билеты на которые сейчас продаются онлайн.

"К сожалению, вероятность восстановления регулярного сообщения сейчас (пока Украина не прошла пик пандемии) мала. Я не советовал бы покупать билеты только потому, что они есть онлайн", – подытожил Александр Щерба.

Что известно о карантинных ограничениях в Австрии

  • Из-за эпидемии коронавируса Австрия запретила авиасообщение с рядом стран. Запрет действует до 22 мая, распространяется он и на Украину.
  • Однако есть исключения – спецрейсы для сезонных рабочих и сиделок, присматривающих за пожилыми людьми. А также эвакуационные рейсы.
Автор: Игорь Садженица
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине МАУ Австрия авиация Эвакуация украинцев Новости Украины Новости политики
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